Class'Code MED à Sainte-Marguerite pour former les enseignants

Un weekend d’initiation à la culture numérique pour permettre aux professeur·e·s des écoles d’intégrer de manière pluri-disciplinaire ce nouvel enseignement du code en PACA-Est : c'est ce que propose l'opération Class’Code MED les 12 et 13 mai à l'Ile Sainte Marguerite à Cannes (de 10 heures le samedi à 16 heures le dimanche, avec accueil en pension complète). L’enseignement du code et de ses enjeux est inscrit dans les programmes. En quelques heures, Class'Code MED, compte apporter en formation intensive les compétences de base pour commencer.

Il s'agit de faire découvrir l’histoire des notions informatiques et leurs enjeux sociétaux, d'approprier des séquences pédagogiques clés en main à mettre en place dans la classe, recevoir et partager des conseils pratiques pour travailler avec les élèves (avec et sans ordinateur), profiter ensuite d’un espace d’échange entre collègues sur ces sujets. Ce week-end donnera l'occasion de prendre en main des ressources qui ont bien marché dans les faits, de partager des bonnes pratiques et de profiter d’un accompagnement tout au long de la mise en place de cet enseignement. Les enfants des participants sont bienvenus. Ils participeront aux activités d’initiation et une personne animatrice s’occupera d’eux pendant les périodes de formation.

Class´Code est un projet motorisé par Inria, EducAzur et le laboratoire LINE de l’UCA, avec les PetitsDébrouillards et Canopé en PACA-Est. Les inscriptions sont déjà closes.