Conférence à Monaco : "Blockchain, on en est où ?"

Après avoir organisé en mai dernier le Monaco International Blockchain, premier salon professionnel sur cette technologie "disruptive" en Principauté, l'association World of Blockchains Monaco récidive : elle organise lundi 5 novembre de 18h30 à 21 heures au Monte-Carlo Bay (40 avenue Princesse Grace) une conférence sur le thème "Blockchain, on en est où ?". Ce sera l'occasion de faire le point sur les avancées quant au cadre légal, aux ICO (pour qui et quand à Monaco ?), de rencontrer les acteurs de la Blockchain et de présenter quelques projets en cours de montage dont CardMap, GreenFid et Ledgity.

En ouverture Jean-Philippe Claret présentera l'association World of Blockchains Monaco qu'il préside, tandis qu'interviendront Philippe Ortelli (FEDEM) et Jacques-Aurélien Marcireau, d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) et spécialisé notamment dans le Big Data. Les projets en cours autour des technologies Blockchain, seront présentés par :

Angelo Pallanca, Cardmap , une application tourisme utilisant la réalité augmentée qui permet de s’orienter facilement et d’être guidé dans une ville en profitant d’informations en temps réel.

Franck Nicolas, Greenfid , une application écologique permettant de sensibiliser la communauté d'utilisateur et de voter pour la mise en place de projets d'amélioration de l'environnement

Pierre-Yves Dittlot, Ledgity, une plate-forme dédiée aux Security Tokens, de leur émission à leur échange peer to peer a travers une intuitive application mobile. Pour un monde où l'échange d'actifs et le transfert de valeur sont aussi simples que l'envoi d'un simple message via votre smartphone

Tarif : 20€ pour les non-membres de l'association

