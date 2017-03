Cybersécurité à Sophia : prendre en compte le "facteur humain"

Très souvent, la cybersécurité est présentée dans les médias sous un angle technique et "informatique", difficile par ailleurs à comprendre par les non-initiés. Le comportement de l’Homme est pourtant à l’origine de plus de 80% des incidents de cybersécurité. C'est d'ailleurs ce que soulignait dans son dernier Avis d'Expert, Michael Xie, fondateur, Président et CTO de Fortinet, l'un des leaders mondiaux de la cybersécurité installé à Sophia Antipolis ("Avis d'expert : l’excellence des technologies de cybersécurité requiert celle des hommes...").

C'est aussi à cette problématique que répond une conférence sur le thème "Facteur humain de la cybersécurité : tous concernés !" qui aura lieu mercredi 5 avril à 17 heures à sur le Campus de SKEMA Sophia Antipolis. Cette conférence est organisée par Conseil POM et la médiathèque KCenter de SKEMA Business School, en partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur, le Pôle Intelligence Economique de la Gendarmerie du 06 et l’ADBS Azur Corse Monaco.

Les dommages peuvent être catastrophiques. Qu’ils soient liés à une fuite ou perte d’information (destruction, vol, perte de matériel informatique, collaborateur "trop bavard", etc.) ou encore impactant la (e-)réputation ils sont toujours au final financiers, avec dans les cas les plus graves l’arrêt définitif de l’activité. Ils concernent toutes les entreprises : professions libérales, autoentrepreneurs, TPE, PME, ETI et grands groupes. Quant aux solutions elles restent universelles.

Ces actes volontaires ou involontaires et leurs conséquences, amplifiées par l’utilisation du web et des réseaux sociaux, peuvent en effet être évités ou minimisés en préventif par la mise en place d’actions parfois très simples et peu voire non coûteuses. Sur la base de témoignages de professionnels ayant subi ce type d’attaque informationnelle ou accompagnant localement sur ces sujets des entreprises de toutes tailles, seront présentés les risques liés à l’information, et donnés les bonnes pratiques et les outils pour les prévenir.

Programme et intervenants

17h00 : Accueil

17h20 : Présentation de la conférence par Olivier Pommeret, consultant et formateur en Intelligence Economique – Conseil POM et Patricia Laronze, responsable de la médiathèque du Knowledge Center de SKEMA Business School Sophia Antipolis

17h25 : "Généralités sur la Cybersécurité" par Olivier Pommeret

17h35 : "Services d'accompagnement proposés auprès des entreprises par la CCI Nice Côte d'Azur en matière d'Intelligence Economique" avec Marjorie Billaud, Conseillère entreprises en Intelligence Economique et Innovation

17h40 : "Services et actions de la Gendarmerie auprès des entreprises en matière de sécurité économique et cybersécurité" avec le Lieutenant-Colonel Christophe Clarinard – Référent Intelligence Economique pour la Gendarmerie Nationale en Région PACA

18h05 : "Présentation du Pôle Intelligence Economique de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes" avec l'Adjudant Thierry Barré – Référent Sûreté et Responsable du Pôle Intelligence Economique et l'Adjudant Pascal Citérin – Référent Intelligence Economique

18h45 : "Actions de la Gendarmerie en matière de cybercriminalité"

19h25 : Table ronde en présence de chefs d'entreprises et de tous les intervenants sur le thème du facteur humain de la cybersécurité

19h50 : Questions de la salle

20h00 : Clôture