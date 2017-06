Directeur de Team, Jacques Lesieur nommé DG de la CCI Nice Côte d'Azur

La rumeur couvrait. Elle est désormais officielle : Jacques Lesieur, directeur de Team Côte d'Azur depuis janvier 2013, va passer à la CCI Nice Côte d'Azur. Il en devient le Directeur Général et prendra ses fonctions à partir du 21 juin prochain. Pile le premier jour de l'été. Il remplacera Claude Tardy, DG statutaire depuis six ans qui, en raison de l'ampleur des nouveaux projets que la CCI va lancer, devient Directeur Général délégué aux projets, aux partenaires et à la stratégie. Il aura notamment à piloter les dossiers de campus de l'apprentissage, de Vauban 21 et d'autres projets en cours d'élaboration. Côté Team Côte d'Azur, l'intérim est assuré par Philippe Servetti.