Douze ! : les start-ups azuréennes en force au CES Las Vegas 2018

Elles étaient trois à partir en 2015, deux en 2016 et six en janvier 2017 (Feeligreen, Myxyty, Optis World, Spin-off, Wo3 et Wyplay) ; elles seront douze en janvier 2018. Douze start-ups azuréennes qui participeront du 9 au 12 janvier 2018 au Salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas : Amedsu, Azur Tech Concept, Babeyes, Ellcie-Healthy, Exactcure, Mobendi, Monuma, Nf Com, Pocket Confidant, Rifft, Teach On Mars, Ziblue. Elles feront partie d'une délégation Provence-Alpes Côte d'Azur forte de 40 jeunes entreprises innovantes qui seront regroupées dans un pavillon PACA (ou peut-être Région Sud, suivant la nouvelle appellation en vue). Sur la photo ci-dessus, l'équipe de Pocket Confidant, le confident de poche, dopé à l'intelligence artificielle.

Avec la montée en puissance de la French Tech, la région PACA a voulu en effet donner plus de visibilité à ses start-ups. Elle a ainsi augmenté leur nombre et a cherché à les regrouper au sein de l'Eureka park alors qu'en janvier dernier, les jeunes pousses régionales avaient été trop dispersées au sein de cet immense hall dédié aux startups du monde entier. En janvier prochain, elles seront ensemble dans un espace commun, bien identifé, avec une même charte, un habillage des stands coordonné, une même communication

L'opération CES avait commencé par un appel à manifestation d'intérêt lancé au printemps suivi d'une pré sélection. Pour les Alpes-Maritimes, 12 start-up ont été retenues qui partiront avec un financement de la Région et de la Métropole Nice Côte d'Azur pour assurer leur présence au CES (prise en charge de 80% de la location des stands, pass). A leur charge, le déplacement. La Métropole Nice Côte d'Azur a ainsi participé au financement, à hauteur de 20.000 euros de huit de ses start-ups.

Mais si la présence dans le plus vaste salon de l'électronique grand public du monde représente une formidable opportunité pour de jeunes sociétés innovantes, encore faut-il optimiser leur participation. C'est pour cela que la CCI Nice Côte d'Azur s'est chargée d'assurer l'indispensable accompagnement, en amont comme en aval.

En amont, il s'agit de définir le prototype ou le produit que les jeunes pousses veulent mettre en avant, à bien le présenter au travers de leur stand, à se roder au pitch en anglais, à préparer des vidéos promotionnelles et mettre au point des communiqués de presse (en anglais là aussi), à programmer des sessions de networking dans les hôtels, etc… En aval, c'est-à-dire au retour de Las Vegas, il leur faudra exploiter les contacts engrangés et suivre toutes les opérations initiées à l'occasion du salon. Tout un travail qui a déjà commencé et qui se poursuivra en début d'année prochaine.