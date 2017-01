Festival international des séries TV : Cannes bien décidé à l'organiser

Cannes, selon "Les Echos", veut passer en force pour l'organisation d'un festival international des séries télévisées à l'image du festival du film. Le maire David Lisnard a annoncé au quotidien qu'il organiserait ce nouvel événement quel que soit le choix du gouvernement (quatre autres villes sont candidates dont Paris et Nice). Le premier "Cannes des séries" aurait lieu en avril 2018 en marge du MIPTV.

Quelle ville emportera le futur festival international des séries, l'équivalent pour les séries télévisées du Festival du Film ? Cannes en tout cas, selon le quotidien "Les Echos" est bien décidé de passer en force pour accueillir un "Cannes des séries", alors que Paris, ainsi que Lille, Nice, Bordeaux se sont positionnées et que le choix n'a pas encore été fait (Nice avait dans un premier temps soutenu Cannes mais dans un second temps s'est aussi portée candidate). L'idée de créer ce type de festival est venue en 2015 de Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture.

Ce nouveau rendez-vous, évidemment, a immédiatement intéressé Cannes qui peut se prévaloir d'une belle légitimité en ce domaine. Mais en avril 2016, les premières conclusions d'Audrey Azoulay, qui avait remplacé Fleur Pellerin à la culture, ne sont pas allées en ce sens. Elles privilégiaient la convergence à Paris de deux événements : Série Mania qui a lieu à Paris et Série Séries, à Fontainebleau.

Cannes annonce un Festival des séries en avril 2018 en marge du MIPTV

Alors que les représentants des cinq villes candidates ont été auditionnés à Paris à la mi-décembre, David Lisnard, le maire LR de Cannes vient de prendre les devants en annonçant au quotidien "Les Echos" qu'"un festival international des séries télévisées se tiendra à Cannes à partir de 2018, quel que soit le choix du gouvernement. "Ce projet est un enjeu stratégique vital pour l'économie de la ville. Nous l'avons imaginé et nous le mûrissons depuis 2011. Il ne nous échappera pas", explique-t-il au journal.

Le festival des séries se tiendrait l'an prochain en marge du MIPTV d'avril avec le partenariat de Reed Midem, l'organisateur des grands salons cannois. Il s'agirait note encore "Les Echos", d'une compétition internationale indépendante calquée sur le modèle du festival du film avec un forum de coproduction permettant à une trentaine d'équipes de pitcher leur projet devant quelques centaines de financeurs potentiels, accompagné d'un festival numérique, de projections grand public d'anciennes et de nouvelles séries dans plusieurs lieux de la ville et d'une résidence d'écriture pour les scénaristes en herbe.

Un MIPTV Digital Short Form Series Pitch dès cette année

Le prochain MIPTV du 3 au 6 avril 2017 au palais des festivals fera d'ailleurs un premier galop d'essai dans cette direction en lançant le MIPTV Digital Short Form Series Pitch, un forum inédit destiné aux créateurs et producteurs de web-séries en format court, format très en vogue sur le web, notamment auprès des jeunes publics. Ce nouvel événement du MIPTV, note Reed Midem, "vise à dénicher les meilleurs créateurs et à leur offrir l’opportunité de rencontrer les décideurs les plus influents en quête de contenus innovants". Il a pour vocation de devenir un marché unique et incontournable des séries digitales en format court.