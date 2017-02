French Tech Ticket : trois lauréats accueillis à l'incubateur PACA-Est

La Côte d'Azur est partie prenante dans la seconde vague du French Tech Ticket. Suite à la candidature de l'Incubateur PACA-Est, trois projets ont été attribués à la French Tech Côte d’Azur : Shoe Hunter (achat chaussures), Kedzoh (apprentissage sur mobile) et Bobbli (achat vêtements ou objets vus à la TV).

La Côte d'Azur partie prenante dans le French Tech Ticket. Suite à la candidature de l’Incubateur Paca Est, trois projets lauréats ont été attribués à la Métropole French Tech Côte d’Azur : Shoe Hunter, un projet de réalité virtuelle qui permet de commander des chaussures en ligne à sa taille parce que tous les pieds sont différents; Kedzoh, une plate-forme d'apprentissage en ligne, utilisable n'importe où et n'importe quand avec son mobile; Bobbli, une appli mobile pour trouver où acheter vêtements et objets que l'on voit dans des séries ou des jeux télévisés (voir la photo ci-dessus).

Ces trois projets s'inscrivent dans la deuxième vague des French Tech Ticket. En juin 2016, l’Etat et les métropoles French Tech ont ainsi lancé la seconde édition du programme avec l’ambition partagée d’internationaliser l’écosystème de startups français en attirant les meilleurs talents en France pour y créer et développer leur startup. Ce sont 41 incubateurs qui ont été sélectionnés comme partenaires (contre 10 en 2016) répartis à travers toute la France, dont l’Incubateur Paca-Est avec l’appui de la métropole French Tech Côte d’Azur.

Dans cette opération, la DIRECCTE et la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Azur interviennent en tant que helpdesk pour les aspects administratifs et logistiques des porteurs de projet ainsi que le développement de contacts avec l’économie locale. L’Incubateur Paca-Est est la structure d’accompagnement opérationnel des projets. Ces derniers bénéficieront des conseils de l’équipe de l’Incubateur, ainsi que de tous les outils et méthodes habituellement utilisés pour l’accompagnement des projets incubés.

Pour répondre au mieux au cahier des charges du programme French Tech Ticket sur les aspects pédagogique et mentorat, l’Incubateur s’est rapproché de 2 partenaires avec lesquels les collaborations sont déjà fréquentes :

SKEMA Business School. Les MSc International Marketing & Business Development et Entrepreneurship & Innovation ont ainsi ouvert leurs accès aux lauréats avec un choix des matières les plus pertinentes pour la montée en compétences des porteurs des projets.

Les MSc International Marketing & Business Development et Entrepreneurship & Innovation ont ainsi ouvert leurs accès aux lauréats avec un choix des matières les plus pertinentes pour la montée en compétences des porteurs des projets. Réseau entreprendre. Les lauréats auront la possibilité d’effectuer le "parcours de validation" habituellement réservé aux candidats à l’accompagnement du Réseau et de ses membres. Ils pourront ainsi bénéficier des précieux conseils de chefs d’entreprise avisés et implantés sur le territoire, et rencontrer d’autres entrepreneurs via les événements organisés par l’association.

Une présentation du dispositif et des trois lauréats par French Tech Côte d’Azur et ses partenaires est prévue vendredi 10 février de 12h à 14h au Business Pole à Sophia Antipolis.