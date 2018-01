Grasse : 5ème levée de fonds (1,5 M€) pour la start-up MagicStay

La start-up grassoise MagicStay (ex Magic Event), le Airbnb du tourisme d'affaires, annonce une cinquième levée de fonds de 1,5 M€ pour accélérer son développement technologique et son offre d'hébergement. Créée en janvier 2013 par Valéry Linÿer, William Lecerf et Eric Christophe, elle occupe déjà une position incontournable dans l’offre d’hébergement alternatif avec une offre de 150.000 logements dans 90 pays.

Une nouvelle levée de fonds, la cinquième, pour la start-up grassoise MagicStay (anciennement Magic Event jusqu'en mars 2016), le Airbnb du tourisme d'affaires. Basée dans la zone d'activité des Bois de Grasse, la plateforme de location d’hébergement courte durée dédiée aux voyageurs d’affaires vient d'annoncée une levée de 1,5 M€ pour accélérer son développement technologique et son offre d'hébergement. Créée en janvier 2013 par Valéry Linÿer, William Lecerf et Eric Christophe, elle avait déjà réussi trois premières levées de fonds en 2013 (500 K€), 2014 (1 M€) et 2015 (1,5 M€), puis une quatrième de 1 M€ en octobre 2016. Ce qui lui a permis une belle montée en puissance : en 4 ans, la start-up compte déjà 150.000 logements dans 90 pays et occupe aujourd’hui une position incontournable dans l’offre d’hébergement alternatif.

La nouvelle levée de fonds d’un montant total de 1,5 M€ a été souscrite auprès des actionnaires principaux de la start-up (Michaël Benabou, Benoit Bassi, Patrick Lucas, Nicolas Quenedey ou Charles Petruccelli, ancien CEO d'American Express Global Business Travel.…), ainsi qu’auprès de nouveaux investisseurs, notamment Marc Frappier, Managing Partner d’Eurazeo et Head of Eurazeo capital, Thibault Basquin, Managing Director d'Ardian, Nicolas Santi-Weil, CEO d'AMI Paris...

Ce tour de table permettra à MagicStay d’accélérer les développements technologiques exclusifs qui permettent aux collaborateurs de grands groupes de réserver des appartements sécurisés aussi facilement que des chambres d’hôtels, soit dans les outils de réservation existants (Hotel Booking Tool, Self Booking Tool, Travel Management Company), soit dans l'outil exclusif Weezard, le 1er Apartment Booking Tool, développé par la start-up avec des Travel Managers.

MagicStay prévoit un fort développement sur le marché français avant d’attaquer l’international fin 2018. "Nous allons encore étendre notre offre d’hébergement pour être un acteur global et satisfaire les demandes de nos clients" déclare Valéry Linÿer, CEO de MagicStay. En vue également, une offre d’hébergements adaptée au moyen séjour pour les consultants et les expatriés. "Les RH manquent d'un outil convivial et complet pour gérer l'hébergement de leurs cadres en mobilité", a constaté Valéry Linÿer. MagicStay va donc proposer une offre spécifique pour le moyen séjour, destinée à faciliter les réservations d’appartements pour des durées allant de 1 mois à 1 an, en termes de paiement, de contrat, d’installation, etc.

Après avoir signé des contrats avec Société Générale, NextRadio, Quicksilver, Havas Voyages, CDS groupe, iAlbatros, H-Résa, d'autres contrats très importants sont en dernière phase de négociation. "Après les Travel Managers, nous arrivons à convaincre les directeurs sécurité, informatique et juridique des grands groupes de la pertinence du service que nous apportons aux collaborateurs voyageurs, et à l'entreprise garante de leur sécurité", poursuit le directeur général. Prochaine étape, une accélération du développement international, pour lequel, une 6ème levée de fonds est envisagée.