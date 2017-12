Grasse Biotech accueillera ses 7 premières entreprises début 2018

Chaînon manquant dans la phase de création jusqu’à la mise sur le marché, l'hôtel d'entreprises de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse, ouvre début 2018. Il accueillera ses sept premières entreprises : Biopreserv, Agrodiagnostic, Genochem, Tech-Isi, Life Scientis, Phenocell, Officinea.

Grasse ouvrira au début 2018 son hôtel d'entreprises et a déjà sélectionné sept candidats qui y seront hébergés dès le début de l’année : Biopreserv, Agrodiagnostic, Genochem, Tech-Isi, Life Scientis, Phenocell, Officinea. Grasse Biotech, c'est son nom, se présente comme le maillon manquant dans une chaîne destinée à renforcer l'offre territoriale d'accueil d'entreprises. Il est installé dans un bâtiment totalement rénové du Parc d'activité AromaGrasse, au sud de la cité des parfums.

Le chaînon manquant à la sortie de pépinière

Dédié aux sciences du vivant, santé, biotechnologies ainsi qu'aux activités scientifiques de recherche et d’analyse, il est composé de laboratoires, bureaux et espaces de stockages proposés à la location. Il propose également des salles de réunion ainsi que les services et équipements de sécurité nécessaires aux activités scientifiques. Les laboratoires sont loués "nus" avec extractions, accès eau, électricité et gaz adaptés.

Très concrètement, l’hôtel d’entreprises du Pays de Grasse a pour ambition à la fois d’attirer des entreprises exogènes à forte valeur ajoutée sur le territoire, et de compléter un soutien affirmé à la filière arômes et parfums par l’implantation d’entreprises. Il s'adresse aussi aux start-ups. La pépinière InnovaGrasse, au sein de l’Espace Jacques-Louis, se charge de les accueillir depuis 2010. Mais, de la phase de création jusqu’à la mise sur le marché, une étape n'était pas couverte : celle de la sortie de pépinière après quatre années d'existence en moyenne, avec encore la nécessité de pérenniser le développement. C'est là que se place l'hôtel d'entreprises avec la possibilité ensuite, en sortie d’hôtel, de s'installer sur une des onze zones d’activités du Pays de Grasse.

En présentant la semaine dernière Grasse Biotech, Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la Communauté d'agglomération du Pays de Grasse a replacé cette création dans le contexte de la stratégie économique de la communauté. L'hôtel d'entreprises vient ainsi compléter une politique de développement économique couvrant toute la vie de l’entreprise et tout le processus d’innovation : de la phase de création jusqu’à la mise sur le marché. Une façon pour Grasse de renforcer sa filière historique (industrie aromatique, chimie, cosmétologie) et d'entrer dans le nouveau monde de l'innovation.