Grasse : ExpoRose 2017 au rythme du tango argentin

C'est parti hier soir pour la 47ème édition d'ExpoRose, l'événement incontournable de Grasse, la capitale mondiale des parfums. L'inauguration s'est déroulée hier, avec un rendez-vous à 18h30 sur la Place de l'Evêché et un cortège qui s'est déplacé de place en place pour arriver sur le Cours Honoré Cresp, pour la coupure du ruban. Une soirée raffinée, mise en scène par plusieurs créateurs grassois pour la parfumerie de niche et la parfumerie de luxe (Nana M Parfum de Céline Ripert et Fiona Tiberi ainsi que Céline Salinas di Paolo pour les costumes), et qui s'est déroulée au rythme du Tango argentin en présence de Line Renaud, marraine de cette édition 2017.

Au programme de la soirée les 25 000 fleurs décoratives, 8.500 bouquets qui illumineront les trois journées d'ExpoRose, mais aussi un défilé de Robes Olfactives, des danseurs, des musiciens et une dégustation de la cuvée "La Vie en Rose"avec ses magnifiques bouteilles, qui auront été déposées dans deux tonnes de glaces dans la fontaine sur le Cours Honoré Cresp !

ExpoRose qui s'ouvre au public à partir d'aujourd'hui vendredi 12 mai 10 heures est lancée. Jusqu'à dimanche soir Grasse continuera à vivre au rythme du tango argentin avec un peu partout dans la ville une multitude d'événements, bals, concerts, spectacles, rues parfumées, expositions pour célébrer la rose, sa fleur fétiche.