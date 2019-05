Inria : les modèles mathématiques pour une médecine personnalisée

La médecine personnalisée est l'un des challenges actuels. Si certains essais cliniques ont déjà été faits pour explorer les possibilités de traiter des patients individuellement sur la base de leurs profils génomiques, il y a de plus en plus de tentatives d'utiliser les modèles mathématiques pour aider à la sélection des thérapies à suivre. Ces modèles permettent de décrire, comprendre et prédire les réponses cellulaires. C'est de cela que parlera Laurence Calzone, chercheuse à l'Institut Curie, lors du prochain Colloquium Jacques Morgenstern, le 13 juin à 11 heures à l'Inria Sophia. Présentation en anglais.