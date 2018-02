JO de Séoul : Thales Alenia Space dans la "5G Champion" !

Dans le cadre du projet européen "5G Champion", le constructeur cannois de satellites est partenaire de la première démonstration utilisant la technologie 5G présentée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée. A travers cette démo, Thales Alenia Space compte se positionner comme précurseur sur l'intégration sans couture d'une composante de communication par satellite dans l'infrastructure du réseau 5G.

La 5G, c’est parti à Seoul ! La "5G Champion" des Jeux Olympiques de Pyeongchang" ! Le constructeur cannois de satellites, Thales Alenia Space, n'a pas manqué ainsi de rappeler qu'il était partenaire de la première démonstration utilisant la technologie 5G, démonstration menée à l’occasion des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée. Un partenariat qui se joue dans le cadre du projet "Horizon 2020" 5G Champion financé par la Commission Européenne auquel Thales Alenia Space et ses partenaires CEA/LETI (Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information) et Nokia participent.

L'accès au service 5G en tout lieu et à tout instant

Cette démo consiste entre autres à équiper en 5G une partie des bus qui transportent les spectateurs entre les différents sites olympiques, avec des écrans diffusant des vidéos 3D de très haute qualité. Les voyageurs ont pu aussi faire l’expérience du très haut débit, les bus servant également de relai entre la 5G et un signal Wifi retransmis à l’intérieur du bus, tout en se déplaçant dans la ville.

Mais au-delà de cette démo, Thales Alenia Space tient à se positionner comme précurseur au cœur de toutes les initiatives visant à intégrer sans couture la composante de communication par satellite dans l’infrastructure de réseau 5G. L’objectif sera de donner l’accès au service 5G en tout lieu et à tout instant, quel que soit sa provenance et sans interruption. Thales Alenia Space indique que le groupe dispose également de toutes les technologies clés permettant de garantir la capacité à certifier ou à assurer un niveau de précision décimétrique des services de géolocalisation offerts par la 5G.

La composante spatiale dans le déploiement de la 5G

Et de rappeler à l'occasion qu'elle développe pour l’Agence Spatiale Coréenne (KARI) pour le compte MOLIT (Ministère de l’aménagement du territoire, des infrastructures et des transports coréen), le système de navigation KASS. Il permettra d’augmenter et d’améliorer les performances de positionnement fournies par la constellation existante GPS et prévoit des évolutions pour être compatibles également avec les constellations Galileo et Glonass. Ce système vise dans un premier temps des applications pour l’aéronautique incluant les services "Safety of Life" mais pourra jouer un rôle essentiel dans le déploiement des services de géolocalisation de la 5G sur le territoire coréen.

La valeur ajoutée de la composante spatiale dans le déploiement de la 5G, estime TAS, permettra d’étendre la couverture et la capacité de diffusion du réseau 5G pour répondre efficacement et de manière fiable aux besoins de nouveaux usagers liés aux domaines du transport (aéronautique, ferroviaire et maritime) et de la logistique, des médias et loisirs, de la sécurité, de l’éducation, de la santé et de l’agriculture.