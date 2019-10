Journée m-Tourisme : préparez-vous à la déferlante blockchain

Après l'Intelligence artificielle, l'IoT, le tourisme collaboratif, le Big Data, la journée m-Tourisme organisée par Telecom Valley a retenu le thème de la Blockchain pour le tourisme. Une autre révolution technologique qui changera en profondeur les métiers du tourisme.

L'Intelligence artificielle l'an dernier, l'IoT, il y a deux ans, le tourisme collaboratif, durable, le smart Tourisme, le Big Data les années précédentes : la journée m-Tourisme de Telecom Valley sait se trouver en avance de phase sur les technologies qui arrivent et commencent à bousculer l'industrie du tourisme. Cette année, le thème retenu est celui de la Blockchain pour le tourisme. C'est le fil conducteur de la 9ème édition qui rassemble des professionnels du tourisme et des métiers du numérique. En partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur, elle aura lieu mardi 22 octobre de 9 à 17h30 à la gare maritime de Cannes, face au Vieux-Port.

Pour Jean-Bernard Titz, past-président de Telecom Valley, et actuel président de la commission Tourisme de cette association du numérique, la blockchain servira aux simples touristes mais surtout devrait changer en profondeur beaucoup de métiers du tourisme. Elle permettra de réunir billets d'avions, réservation d'hôtels, taxi et autres dans un seul portefeuille client. Elle supprimera aussi bon nombre d'intermédiaires. Les hôteliers, par exemple, devraient pouvoir se passer des plateformes de réservation type Booking ou autres, récupérer un accès au marché et le contact avec leurs clients et éviter notamment de payer des pourcentages de plus en plus élevés.

Des différences aussi pour les paiements qui se pourront se faire par un système de token en crypto-monnaie. Certes, nous n'en sommes pas encore là. Mais si la blockchain n'est pas pour l'instant massivement introduite dans le monde du tourisme, c'est un avenir qui pointe et qui s'annonce comme une déferlante supplémentaire. Mardi, à l'intention des professionnels azuréens, des spécialistes blockchain d'Air France, d'Orange, d'Amadeus, de Card Map ou encore de la Blockchain Agency expliqueront lors des conférences et débats les différentes utilisations de la blockchain dans les métiers du tourisme et apporteront des retours d'expérience. L'occasion de mieux comprendre les technologies qui arrivent et de s'y préparer.

A noter également la mise en place d'un Village m-tourisme où des entreprises azuréennes du numérique présenteront leurs solutions pour le tourisme lors d'un buffet networking et, le matin, la présentation du livre blanc du syntec numérique sur la blockchain.