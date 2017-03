La Côte remporte la finale mondiale de "Faire un film en 48h"

Le challenge "Faire un film en 48h" qui va se jouer les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars au pôle culturel August Escoffier à Villeneuve-Loubet, c'est un peu celui du Startup Weekend avec, de A jusqu'à Z, l'élaboration d'un projet de startup en 48 heures. Là, les participants disposent de deux jours pour écrire, tourner, monter et remettre leur court-métrage de 4 à 7 minutes. Quelque 35 équipes cinématographiques venant de la région PACA, de Paris et de partout en France sont attendues.

L'exercice demande une certaine rigueur ainsi qu’une grosse dose de créativité. "D'autant plus que le challenge, organisé suivant le même principe dans plus 130 villes du monde dont 13 en France, ne s’arrête pas là…," explique Jérôme Panaget, d'Arteo Films, l'organisateur de l'événement sur Villeneuve-Loubet. "Pour corser un peu les choses, un personnage, un objet et une ligne de dialogue leur sont imposés. Puis autre contrainte, chaque équipe tire ensuite au sort le genre auquel devra appartenir son film". Après cela, bon travail et bonne chance.

Une véritable épreuve dans laquelle une équipe azuréenne excelle : RIP Prod. Composée de Fabien Lacroix, Alex Guillemain et Julien Gantié, tous les trois originaires de la Côte d'Azur, RIP Prod a remporté le challenge de Villeneuve-Loubet pour la seconde fois l'an dernier (il s'agira cette année de la 3ème édition). Mais en plus, cette fois, l'équipe azuréenne avec son film "Marginaux" a remporté la grande finale internationale Filmapalooza qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours à Seattle. Leur court-métrage était en compétition avec plus de 130 films, tous vainqueurs d'une édition qui s'est déroulée dans les autres villes du monde entier.

Comme elle l'avait fait pour les précédentes éditions, la mairie de Villeneuve Loubet avait participé aux frais de déplacement des vainqueurs de l'édition 2016 pour qu’ils puissent se rendre aux Etats-Unis. Outre le prix du meilleur film international, Jimmy Chonchou, comédien dans leur film, a remporté le prix du meilleur acteur. De quoi confirmer la France comme pays du cinéma! Cerise sur le gateau : les dix premiers films de la finale mondiale seront projetés dans le cadre du prochain festival de Cannes.