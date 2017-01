La métamorphose du Port d'Antibes vue par son architecte

La ville d’Antibes vient de confier la gestion de ses deux principaux ports, Vauban et Gallice, au groupement Artémis dans lequel la CCI Nice Côte d’Azur est associée à la Caisse des Dépôts et à la Caisse d’Epargne. Un groupement qui a présenté ses projets pour ces ports le 16 janvier.

Rencontre avec l’architecte de ses projets, Philippe Prost, qui nous présente les lignes directrices de son travail sur le Port Vauban qui ne pouvait qu’inspirer ce grand spécialiste de Vauban. Un travail qui ne fait pas table rase du passé et met en exergue la relation entre la ville et le port. Un projet qui fait la part belle à l’horizontalité inspirée par la mer et que l’on retrouve notamment dans l’écriture architecturale des nouveaux bâtiments qui verront le jour sur ce port.