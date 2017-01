Lancement d'InterFlex à Nice : le grand projet smart grid de l'Europe

Un projet européen coordonné par Enedis En tant que coordinateur d’InterFlex, Enedis soutient avec ČEZ Distribuce, le coordinateur technique, la mise en place de cas d’usages innovants et la coopération entre distributeurs à un niveau européen : Le démonstrateur français d’Enedis, basé à Nice et dans ses environs, testera les flexibilités en appui au réseau, les systèmes de stockage et l’îlotage.

Le démonstrateur tchèque conduit par ČEZ Distribuce utilisera différents moyens comme l’automatisation du réseau associé au stockage de l’énergie pour intégrer de l’énergie renouvelable dans le réseau de distribution ; des fonctions intelligentes de recharge de bornes pour les véhicules électriques seront également testées comme sources de flexibilité.

conduit par ČEZ Distribuce utilisera différents moyens comme l’automatisation du réseau associé au stockage de l’énergie pour intégrer de l’énergie renouvelable dans le réseau de distribution ; des fonctions intelligentes de recharge de bornes pour les véhicules électriques seront également testées comme sources de flexibilité. Le démonstrateur allemand d’Avacon, situé en zone rurale entre Helmstedt et Salzgitter (Centre de l’Allemagne) gérera une plateforme centralisée de flexibilités et de ressources d’énergies distribuées pour utiliser l’énergie proche de son lieu de production et soulager le réseau de distribution.

situé en zone rurale entre Helmstedt et Salzgitter (Centre de l’Allemagne) gérera une plateforme centralisée de flexibilités et de ressources d’énergies distribuées pour utiliser l’énergie proche de son lieu de production et soulager le réseau de distribution. Un 1er démonstrateur suédois d’E.ON, situé à Malmö, testera la complémentarité des réseaux de chaleur et d’électricité, en profitant de l’inertie thermique de l’enveloppe des bâtiments comme une flexibilité électrique, dans le but d’atteindre un taux de pénétration d’énergie renouvelable plus respectueux de l’environnement.

situé à Malmö, testera la complémentarité des réseaux de chaleur et d’électricité, en profitant de l’inertie thermique de l’enveloppe des bâtiments comme une flexibilité électrique, dans le but d’atteindre un taux de pénétration d’énergie renouvelable plus respectueux de l’environnement. Un 2ème démonstrateur suédois d’E.ON, situé à Simris (dans le sud de la Suède) testera l’îlotage de réseaux de distribution, soutenus par les clients via une approche "peer to peer" et évaluera les apports que peut apporter l’îlotage au gestionnaire de réseau de distribution.

Le démonstrateur hollandais d’Enexis proposera une approche "multi-service" afin d’utiliser toute la flexibilité disponible comme le stockage stationnaire et les véhicules électriques, en optimisant les interactions entre les GRD, les responsables d’équilibre, et les opérateurs de bornes de recharge.