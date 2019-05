Le Data Center Titan de Mougins pose (enfin) sa 1ère pierre

Avec l'ouverture du chantier, c'est un projet que l'on croyait enterré qui refait surface: celui du Data Center Titan du chemin de la Plaine à Mougins, présenté en 2015 comme l'un des plus grands data centers d'Europe. Cette fois, la société Titan Datacenters France fait chemin commun avec le promoteur mouansois Valimmo qui construira le bâtiment et posera de son côté la première pierre de son parc d'activités.

Avec l'annonce de la pose de la première pierre du Parc d’activités et du Data Center Titan DC1 de Mougins, le 7 juin prochain à 12 heures au 1158-1250, Chemin de la Plaine, c'est un énorme projet de Data Center que l'on croyait enterré et qui démarre aujourd'hui. Le Titan Datacenter de Mougins avait fait l'actualité du monde informatique en 2015 par son ambition : celle d'un centre de calcul hors norme. La taille du projet (près de 10 000 m² de salles informatiques pouvant accueillir jusqu’à 300.000 serveurs dans un bâtiment de près de 30.000 m2 sur un terrain de plus de 3 hectares) son coût (un premier investissement de 60 millions d’euros était prévu) faisait de ce data center l'un des plus grands d'Europe aux portes même de la technopole de Sophia Antipolis.

Tout semblait prêt à partir alors que la société disposait d'un permis purgé de tout recours en date du 19 mai 2015 sur une parcelle de 3,3 hectares, chemin de la Plaine à Mougins. Mais après l'effet d'annonce, rien ne s'était passé et l'on pouvait penser le projet enterré. Il refait surface aujourd'hui de manière beaucoup plus concrète (et vraisemblablement plus modeste dans sa première phase) à travers un partenariat avec la société Valimmo de Mouans-Sartoux et un départ de chantier. Un Un Data Center qui, est-il précisé, sera doté des toutes dernières technologies et sera le premier data center public français, modulaire, éco-responsable répondant aux plus hautes normes de certification.

Solide promoteur immobilier, Valimmo (immeubles Les Acqueducs et Garden Space à Sophia entre autres) avait le projet d'un parc d'activités à Mougins. Elle construira un parc de locaux d'activités et de bureauxdestiné à recevoir des activités artisanales pour répondre aux besoins de développement des entreprises locales. La superficie sera de 4 200m². Les deux projets, présentant des synergies possibles, se sont naturellement rencontrés et c'est Valimmo qui construira le bâtiment pour la société Titan Datacenters France, bâtiment qui devrait être livré fin 2020, début 2021.

La pose de la première pierre du 7 juin se fera donc en même temps pour le Data center et le parc d'activité.