Le pari d'un étudiant de SKEMA : lancer les coques-batteries iPhone les plus fines du monde!

Etudiant-entrepreneur à SKEMA Business School, campus de Sophia, Brian Bergel, 23 ans vient de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter pour financer par des pré-commandes la production de Fitcaze, la coque-batterie la plus fine et la plus légère du monde pour iPhone 6/6s/7 (à gauche sur la photo). Une coque qui, de plus, permet le rechargement sans fil à la maison ou en voiture.

Il a de la suite dans les idées et de la ténacité Brian Bergel, 23 ans, étudiant de Skema Business school, campus de Sophia. Devenu auto-entrepreneur en 2015, après quelques rencontres décisives il a l'idée l'année suivante, en 2016, de Fitcaze : produire une coque-batterie pour iPhone qui soit la plus fine et la plus légère du monde. Un projet qu'il comptait bien, dès l'origine, lancer sur Kickstarter. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Après avoir bien défini et ciblé son concept (une coque-batterie fine et légère avec rechargement sans fil, pour iPhone 6/6s/7), donné corps à son produit ainsi qu'à quelques d'accessoires qui l'accompagnent, monté un site Internet, préparé le marketing et conçu tout un argumentaire de vente…il vient de lancer la campagne de financement participatif sur Kickstarter. La totale.

Répondre à la frustration d'un smartphone éteint quand on en a besoin

Ses arguments tiennent la route. Il s'agit d'améliorer l'utilisation quotidienne d'un iPhone. "Qui n'est jamais tombé en panne de batterie pendant la journée ? Si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous avez probablement vécu cette situation frustrante de rester bloqué avec un iPhone éteint. C'est le problème que Fitcaze veut résoudre" explique Brian Bergel.

"Typiquement, les coque-batteries sont lourdes, volumineuses et disgracieuses. Que dire des chargeurs externes ? Il faut penser à les recharger avant de les utiliser, et puis les transporter séparément. Ainsi nous avons créé une solution qui est pratique, facile, puissante tout en conservant un confort d'utilisation et un visuel agréable" poursuit-il "Je ne suis pas le premier à avoir l'idée de lancer une coque-batterie, je suis juste le premier à le faire correctement."

Concrètement, Fitcaze rajoute seulement 4.9mm d'épaisseur et 70g, note encore Brian Bergel. Mais en contrepartie, il fournit jusqu'à 80% de batterie supplémentaire tout en rajoutant une nouvelle fonctionnalité : le rechargement sans fil. Il ne modifie pas la prise en main de l'iPhone.Il le protège comme une coque normale, mais permet de le recharger n'importe-où. "Pas besoin pour cela d'enlever la coque. Il suffit d'utiliser le câble Apple et l'insérer directement dans la coque, soit utiliser le rechargement sans fil. Cela rechargera d'abord l'iPhone jusqu'à 100% puis Fitcaze par la suite."

La coque est quant à elle assortie de deux accessoires. Baptisés Fitcharge, ils assurent le rechargement sans fil de l'ensemble, l'un pour la maison, l'autre pour la voiture. Des coques-batteries et accessoires qui ont été lancés en précommandes sur Kickstarter mercredi 5 avril avec un objectif de 15.000€ à atteindre pour financer la production, la livraison étant prévue pour le mois de juin 2017. Un objectif qui devrait être atteint sans mal puisqu'après moins d'une semaine, près de 11.000 euros ont déjà été réunis et il reste encore une vingtaine de jours. Une première étape pour un incroyable pari que Brian Bergel est en passe de réussir!