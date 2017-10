Logiciel Libre : "Do it yourself" aux 10èmes JM2L de Sophia

Vivent les gentils pingouinots, souriants, détendus, accueillants et chers à Linux ! Ils seront là de nouveau pour accueillir vos amis, familles et relations à l'occasion des JM2L, les Journées Méditerranéennes du Logiciel Libre. C'est depuis dix ans maintenant le grand moment annuel de l'association Linux Azur qui fêtera la 10ème édition de ses JM2L samedi 25 novembre de 10 heures à 18h30 à Polytech Nice Sophia, Bâtiment Templier 1 dans la technopole (930, route des Colles, sur la partie Biot). Une 10ème édition sur le thème "Do it yourself" avec un programme, une organisation et une participation qui s'ouvrent à tous. Entrée libre. Comme le logiciel.

Cette année également le tapis rouge sera déroulé aux réalisateurs du film ZeMarmot , Aryeom et Jehan. Il s'agit d'un film d'animation 2D, qui sera projeté à 16h30. Diffusé sous des licences Libres Creative Common by-SA/Art Libre il a été entièrement créé avec des Logiciels Libres (GIMP, Blender, Ardour…). Mais pour le reste on retrouvera ce qui a fait le succès des années précédentes : des ateliers, conférences, stands, tables rondes, débats dans les escaliers ou sur les pelouses du campus. Cool.

Le programme complet reste en cours d'élaboration avec des propositions de conférences ou ateliers ouvertes jusqu'à mardi 7 novembre. Mais déjà la grille est fournie avec des conférences sur la sécurité, la programmation orientée objet, les apports de Fedora dans l'écosystème du Logiciel Libre, sur la version 2.10 de GIMP, sur Joomla, etc. Et toujours bien sûr, des "Install Party Linux" pour tous !