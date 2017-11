MAPIC à Cannes : réimaginer le commerce au 21ème siècle !

L’innovation technologique fait désormais partie intégrante de l’évolution de l’immobilier commercial : c'est ce qu'a pris en compte le MAPIC qui, du 15 au 17 novembre au Palais des Festivals de Cannes, ouvre son MAPIC Innovation Forum aux quelque 8.500 participants et met en avant le F&B (Food and Beverage) qui permet de valoriser l'expérience client sur les lieux de vente.

C'est le constat du MAPIC qui a lieu du 15 au 17 novembre au Palais des Festivals à Cannes : l’innovation technologique fait désormais partie intégrante de l’évolution de l’immobilier commercial. Elle devient un atout pour valoriser le service client et renforcer l’attractivité des lieux de commerce. C'était déjà vrai l'an dernier alors que le Marché International de l’Implantation Commerciale et de la Distribution avait mis l'accent sur le monde "phygital" dans lequel le physique et le digital se trouvent mêlés.

C'est toujours vrai pour cette 22ème édition du marché avec une conférence d'ouverture mercredi 15 novembre à 9 heures intitulée "réimaginer le commerce au 21ème siècle !" Elle sera animée par Sandrine Devillard, Senior Partner chez McKinsey & Company qui présentera une étude exclusive sur l’évolution du comportement des consommateurs, tandis que des experts de l’industrie illustreront ces évolutions en s’appuyant sur des cas concrets.

L'innovation se porte sur le service client

Les solutions pour prendre la nouvelle vague ? Les quelque 8.500 participants et les 2.000 enseignes pourront les trouver sur le MAPIC Innovation Forum, où seront mêlées conférences, pitchings et zone d’exposition avec plus de 50 sociétés et startups qui présenteront leurs solutions innovantes destinées à l’industrie de l’immobilier commercial.

Quelques exemples. Les startups anglaises Dropit Shopping et Quiqup portent l'innovation sur la livraison. Dropit Shopping est une application qui offre au consommateur en boutique le confort du shopping en ligne en proposant un service de livraison des achats le jour même. La start-up s’est déjà associée à plusieurs grandes enseignes au Royaume-Uni comme Liberty London, M&S, GAP, Uniqlo, Urban Outfitters, Michael Kors ou Anthropologie. Dans la même veine, Quiqup propose un service de coursier personnalisé. Elle s’est récemment associée à la marque Hellmann’s qui souhaitait développer ses ventes directes au consommateur, et propose la livraison de paniers contenant tous les ingrédients nécessaires pour préparer un repas chez soi.

Sur ce même créneau du service client, l'innovation se tient aussi dans l'accueil. Hease Robotics, une jeune startup française s'est spécialisée sur les robots dédiés aux services d’accueil. Elle présente son produit phare, Heasy, le premier robot kiosque interactif avec terminal de paiement intégré. Ce robot a la particularité d’avoir été créé pour les grands espaces publics. Il est donc grand, visible de loin et se passe complètement de reconnaissance vocale (trop de bruit dans les espaces publics) pour focaliser l’interaction sur l’écran.

Parcours d'achat personnalisés et analyses de données

Les meilleures solutions pour créer un parcours d’achat personnalisé seront quant à elles dévoilées lors de la conférence "La nouvelle expérience client sans failles : comment intéragir avec ses clients et développer son activité" (jeudi 16 novembre à 17h) en présence d’Elise Masurel, Directrice Marketing chez Klépierre, de Mathieu Proust, Directeur Général chez UberEATS, de Pamela Wolf, Directrice de l’Innovation chez Salesforce et d’un représentant de Clear Channel. Pour rappel, ce même thème de la Relation clients sera au cœur de la soirée "Connexion Clients" organisée par la CCI Nice Côte d'Azur le 14 novembre à 18 heures à Nice.

Autres aspects de plus en plus primordiaux : la collecte et l’analyse de données qui se trouvent ainsi à la base des nouveaux services proposés aux clients. Plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine exposeront dans l’Innovation Forum. Ainsi Geoblink et Kel Quartier présenteront des solutions d’intelligence géospatiale, c’est-à-dire capables de fournir des données permettant d’aider les enseignes à sélectionner les meilleurs sites d’implantation. D’autres sociétés telles que Axper et Occi, Retency, Retailic, TC Group, Xovis, Coniq, ESRI, présenteront une palette de solutions toutes issues de l’analyse de données.

F&B (Food and Beverage), fil rouge du MAPIC 2017

Et puis, la convergence entre commerce physique et digital reste plus que jamais d'actualité. On a pu le voir avec Amazon, le champion du e-commerce qui a racheté les 460 magasins en dur de la chaîne bio Whole Foods en juin dernier. "Les nouvelles attentes du consommateur sont fortes : il souhaite que son expérience d’achat soit facile, agréable voire inoubliable", explique Nathalie Depetro, Directrice MAPIC markets. "En cela, le point de vente physique demeure l’élément essentiel qui concrétise l’expérience client. C’est pourquoi les professionnels du commerce en ligne s’intéressent de plus en plus à l’immobilier physique et viennent plus nombreux au MAPIC".

C'est d'ailleurs parce que l’expérience sur le lieu de vente est essentielle pour amener le consommateur à se déplacer plutôt qu’à acheter en ligne, que le MAPIC met cette année l'accent sur le F&B (Food and Beverage). Pour le consommateur ultra-connecté, l’expérience d’achat et le relationnel sont désormais plus importants que le produit lui-même. De ce fait, le centre commercial traditionnel évolue vers un centre qui se veut un lieu social, de rencontres, de loisirs où l’on vient passer la journée.

A l’instar d’Unibail-Rodamco et son label "Dining ExperienceTM", il est essentiel de créer des concepts de Food & Beverage plus sophistiqués susceptibles d’attirer ce nouveau type de consommateurs. Une tendance que l'on peut observer d'ailleurs en plein dans les centres commerciaux azuréens comme Cap 3000 ou Polygone Riviera.