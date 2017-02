Meddays à Sophia : 3 jours pour attirer les meilleurs étudiants en TIC du bassin méditerranéen

Trois jours pour attirer les meilleurs étudiants en TIC du bassin méditerranéen dans les cursus et laboratoires du Campus SophiaTech : c'est l'objectif des Mediterranean Students Days dont la 5ème édition aura lieu du 28 février au 2 mars au Campus SophiaTech. Pour les partenaires d’Université Côte d'Azur (Inria, l’Université de Nice-Sophia Antipolis, le CNRS et le Labex UCN@Sophia) regroupés sur le campus de Sophia Antipolis, c'est l'occasion de présenter leurs activités de formation, de recherche et de transfert technologique à une sélection d’étudiants brillants du bassin méditerranéen.

Chaque année, y participe une quarantaine d’étudiants de niveau "bachelor" à Master 1, originaires d’Algérie, d’Egypte, d’Espagne, de Grèce, d’Italie, du Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie sélectionnés pour leurs résultats, en collaboration avec les universités et les écoles partenaires. Durant 3 jours, dans une ambiance conviviale propice aux échanges, ils se voient proposer des présentations des instituts de recherche et des formations disponibles (en particulier des masters internationaux), des opportunités de stages en entreprise et de doctorats, mais aussi de création de start-ups.

La prise de contact directe est au coeur de ces Meddays avec la présence de chercheurs du campus et d’anciens étudiants étrangers qui viennent témoigner de leurs parcours et expériences. Désormais reconnu, l’événement est d'ailleurs plébiscité par les universités partenaires comme par les étudiants participants qui sont nombreux à rejoindre ensuite un master, une thèse ou un emploi dans une entreprise de la technopole. Dans leurs pays respectifs, les étudiants invités deviennent des "ambassadeurs" au sein de leurs universités pour promouvoir le campus SophiaTech et l’écosystème sophipolitain soulignent les organisateurs. Pilotés et financés par le Labex UCN@Sophia et ses partenaires Inria, I3S (CNRSUNS) et le LEAT (CNRS-UNS), et soutenus par l’École doctorale STIC les Meddays favorisent ainsi le recrutement de jeunes profils prometteurs dans les métiers des réseaux et de l’informatique tout en contribuant à la notoriété internationale de la technopole.