Monaco : les Assises de la Sécurité accueillent la Cyber Task Force

Rendez-vous incontournable de la cybersécurité, les 17èmes Assises de la Sécurité sont programmées au Grimaldi Forum de Monaco du 11 au 13 octobre. Alors que les hackers semblent ne plus avoir de limite si l'on en juge de par les attaques massives du printemps dernier, ces trois jours d'immersion totale dans les coulisses de la sécurité informatique réuniront les responsables de cybersécurité autour des acteurs clés du secteur (2.500 participants attendus, 170 conférences et ateliers au programme). Sont annoncées notamment des personnalités de renom, telles que Guillaume Poupard, le Directeur Général de l’ANSSI (l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), ou encore les représentants de la Cyber Task Force (ils seront présents le vendredi 13), un groupe de travail comprenant acteurs politiques, civils et militaires de la cybersécurité dont l’objectif est de formuler des recommandations auprès du Parlement.

Cette édition 2017 viendra explorer les limites du piratage et ses divers aspects. Les intervenants reviendront sur les sujets d’actualité cybersécurité qui ont marqué l’année (jouets piratés, ransomwares, fuites de données et même d'un épisode de Game of Throne). Ils tenteront également d'apporter des réponses aux questions sensibles qui se posent aujourd'hui.

Smartphones, objets connectés, domotique : Les objets du quotidiens sont-ils bien protégés ? Quels critères prendre en compte pour une sécurité optimale ?

Données personnelles : A quoi servent-elles et combien valent-elles sur le marché ?

Quelles sont les entreprises françaises qui vous protègent ?

Streaming et téléchargement : Tous les documents (texte, photo, vidéo) peuvent-ils contenir des virus ? Comment les repérer ?

Cyberattaque : Quels gestes adopter si je suis touché ?

Cyberassurance : Comment déclarer une cyberattaque ?

Quel est le futur de la sécurité du point de vue des Hackers ?

De plus, comme chaque année, les grands sujets du moment, tels que le RGPD, l’Intelligence Artificielle, la Threat Intelligence, etc. feront l’objet de tables rondes experts et d’ateliers partenaires, qui permettront aux participants de mieux appréhender les tendances et changements à venir. Dans les grands rendez-vous, deux nouveautés aussi à noter. Ainsi, le Before, réunira, la veille de l’ouverture officielle des Assises, des dirigeants et des personnalités, durant une journée de réflexion et de travail autour des grandes problématiques des entreprises. Autre nouveauté : le Grand Prix des RSSI viendra valoriser des Responsables SSI, et récompensera les meilleurs projets ou démarches en matière de cybersécurité.