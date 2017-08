MonacoTech a sélectionné ses cinq premières "pépites"

Lancé fin juin, MonacoTech, le premier incubateur-accélérateur de la Principauté, a opéré une première sélection de cinq start-up. Elles seront accueillies à la mi-septembre dans ses locaux au sein de l'immeuble de Monaco Telecom et permettent ainsi de visualiser la ligne que compte suivre cette nouvelle structure dédiée à l'innovation. Les heureux élus sont CIEL (drônes), Hyve (plateforme de billetterie), KeeSystem (management santé), TerraioT (Internet des objets pour villes intelligentes) et YouStock (révolution du stockage). Ils viennent de Paris, d'Israël et de Monaco.

Cette première sélection s'est faite le 10 juillet dernier. Le jury avait retenu dix sociétés parmi les 67 candidatures de 18 nationalités différentes qui avaient été envoyées et a choisi cinq projets. Une seconde sélection est d'ores et déjà en cours. Les candidatures se devaient d'être déposées avant le 20 août avec une nouvelle réunion du jury prévue le 18 septembre.