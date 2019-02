Montagne : Orange Territoires Connectés est passé par Guillaumes

Le petit village de Guillaumes près de Valberg dans la montagne niçoise a pu bénéficier du programme "Orange Territoires Connectés" avec à la clé une modernisation des équipements du réseau qui a apporté à plus de 300 foyers des connexions ADSL nettement boostées. En parallèle de ces investissements sur le réseau fixe en cuivre, Orange déploie la fibre sur 31 communes du département.

Avec son programme "Orange Territoires Connectés" lancé en juin 2016, l'opérateur s'était engagé à améliorer significativement la connectivité des foyers et des professionnels en zones rurales en fixe et en mobile afin de permettre aux habitants de ces territoires de bénéficier d’une solution en très haut débit ou haut débit de qualité. C'est dans le cadre de ce programme qu'Orange est intervenu dans le très haut pays à Guillaumes, près de Valberg, pour moderniser des équipements du réseau et permettre à plus de 300 foyers de cette commune de bénéficier d'un ADSL nettement boosté. (Photo DR : Jean-Paul David, maire de Guillaumes et président de l'association des maires ruraux du 06 avec les élus du village et les représentants d'Orange dont Laurent Londeix, délégué régional, lors de l'inauguration des nouveaux équipements)

En rendant également compatible à la technologie VDSL2 les foyers disposant des lignes les plus proches du Nœud de Raccordement Abonnés (NRA), il leur a apporté un débit encore plus important pouvant atteindre jusqu’à 50 Mbit/s. Pour offrir aux habitants ces nouveaux débits, les techniciens d’Orange ont réalisé des travaux consistant à alimenter le NRA de Guillaumes d’un Faisceau Hertzien de nouvelle génération depuis Valberg. Suite à ces travaux qui sont maintenant intégralement terminés, sur 309 lignes que compte l’ensemble de la commune de Guillaumes, 95,5% d’entre elles ont un débit internet supérieur ou égal à 4Mb/s et 70% d’entre elles ont un débit supérieur ou égal à 10Mb/s.

Dans l'ensemble des Alpes Maritimes, suite aux travaux réalisés sur le réseau cuivre, 2.000 lignes ont bénéficié d’une montée en débit sur l’année 2018. A ce jour, 30% des lignes du département des Alpes Maritimes bénéficient du VDSL2 . Avec ces nouveaux débits, ces foyers disposent d’un meilleur confort dans tous leurs usages internet, comme le chargement de fichiers vidéo ou le partage de fichiers photos avec des proches. Les entreprises du territoire profitent également de ces débits améliorés pour échanger leurs données plus facilement (messagerie électronique, transferts et téléchargements de fichiers volumineux, etc.).

En parallèle de ces investissements sur le réseau fixe en cuivre, Orange déploie la fibre sur 31 communes des Alpes Maritimes et 395 000 foyers sont d’ores et déjà éligibles. L'opérateur présentait d'ailleurs aujourd'hui mardi 26 février les grandes étapes du déploiement de la fibre optique sur la commune d'Eze.