Mouans : IT.BRM Consulting (Salesforce et Sage) ouvre à Aix

Spécialiste (Salesforce et Sage) la société de consulting de Mouans-Sartoux IT.BRM Consulting, vient d’ouvrir une agence à l’Europarc de Pichaury d’Aix-en-Provence avec deux collaborateurs en poste et cherche à recruter, non sans mal, des consultants Salesforce ; un profil en pénurie ! Une implantation justifiée par l'accélération de son développement et un rapprochement de ses clients implantés sur le territoire Aix-Marseille (30% de son portefeuille). IT.BRM fait partie depuis 2011 du cercle très fermé des quelques 45 Partenaires Salesforce Silver labellisés en France, le seul en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sa particularité est d’avoir développé un logiciel spécifique Sage2Saleforce qui fait de la synchronisation entre les deux systèmes, l’outil CRM pour les commerciaux en amont et l’outil de gestion/facturation en aval. Ils sont les seuls en France à proposer une solution aboutie et éprouvée de mix CRM/ERP et la concurrence, essentiellement anglo-saxonne, est faible.

‘’Nous sommes des chasseurs de tableaux Excel encore trop souvent utilisés dans les entreprises" soulignent les deux co-fondateurs Mathias Lesage et Vincent Brault. ‘’Notre philosophie est d’accompagner nos clients vers la performance commerciale’’. Vendu sous forme d’abonnement, l’innovation d’IT.BRM est un connecteur qui permet de faire dialoguer les deux systèmes à la philosophie différente dans le respect des formats de chacun.

Ses utilisateurs disposent ainsi en temps réel, depuis leur poste de travail ou leur tablette pour les commerciaux sur le terrain, d’une information complète, qualifiée et pertinente au vu de ses besoins (ex incidents de paiement, factures en attente de règlement…). Des informations qui peuvent être stratégiques avant un rendez-vous client. Ainsi, de la prospection client à la facturation, IT.BRM conçoit une vision d’ensemble à 360° du client et de son activité.

IT.BRM cherche à recruter 4 consultants et prévoit également de renforcer l’équipe de Mouans-Sartoux sur la partie éditeur de logiciel pour permettre l’ajout de fonctionnalités dans leur connecteur. Enfin IT.BRM a l’ambition en 2020 d’ouvrir une troisième agence dans les prochains mois. Parmi sa clientèle on peut citer des entreprises, de 5 à plus de 1 000 salariés, comme Izipizi, Median Technologies, Maison du Midi, Local.fr ou Videlio.