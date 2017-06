MyVizito, partenaire d’Air-France et JCDecaux au salon VIVATECH

Créée par Evelyne Sorasio, cette application révolutionne l’approche du visiteur. Grâce à son moteur d’intelligence collaborative, elle permet de créer en quelques clics, à partir de son profil, un itinéraire touristique qui lui ressemble. MyVisito, promue Startup "Chouchou" d’Air-France KLM et Partenaire JCDecaux, sera présente sur deux stands au salon VIVATECH, du 15 au 17 juin, Porte de Versailles à Paris.

MyVizito fait partie des start-up azuréennes qui participeront au salon VIVATECH 2017 qui se tiendra à la porte de Versailles du 15 au 17 juin prochain. Déjà lauréate 2017 du concours COTE INVENT, elle a été sélectionnée comme Startup "Chouchou" d’Air-France KLM et Partenaire JCDecaux et sera présente sur deux stands avec MyVizito et ses deux versions : borne tactile et application. Un QRCode permettant de passer de l’une à l’autre et ainsi d’accompagner le visiteur de la création de son parcours jusqu'à sa réalisation. Sur la photo, Evelyne Sorasio, la fondatrice, présentait son application lors du dernier salon Voyage en Multimédia de Cannes.

Conçu par Evelyne Sorasio, MyVizito, grâce à son moteur d’intelligence collaborative, révolutionne l’approche du visiteur et permet de créer en quelques clics, à partir de son profil un itinéraire touristique qui lui ressemble. Cet outil s’adresse aux professionnels du tourisme et permet ainsi d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des visiteurs. L’intérêt pour Air-France : augmenter la satisfaction de ses clients et récolter une mine d’informations précieuses sur leurs profils, leurs goûts et ce qu’ils ont réalisé pendant leurs séjours.

En surfant sur la vague de la réorganisation des territoires et de l’harmonisation des datas touristiques avec des partenaires comme APIDAE, MyVizito espère maintenant accélérer son développement en s’alliant à des acteurs privés. L’application est disponible et d’ores et déjà opérationnelle sur les stores pour Avignon et Cœur Riviera et bientôt à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. VIVATECH devrait lui apporter un coup de pouce supplémentaire.