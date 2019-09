Nice : 3D GATEWAY, une nouvelle prothèse dentaire high tech

Connu pour ses prothèses fixes dentaires de haute précision, le laboratoire Delprat lance 3D GATEWAY sortie de trois années de R&D menées par une équipe pluridisciplinaire avec un prothésiste (Jean-David Delprat), un spécialiste du numérique (Olivier Bouzereau) et un usineur (Raul Irimias). Une prothèse biocompatible annoncée comme respectueuse des tissus vivants, robuste, rapide à poser et moins invasive que les prothèses traditionnelles.

Révolutionner la technologie des implants dentaires en associant un prothésiste, un spécialiste du numérique et un usineur : c'est le pari du laboratoire Delprat à Nice qui vient de lancer avec 3D GATEWAY™ une nouvelle prothèse dentaire biocompatible. Ses avantages ? Alternative à la couronne sur implant unitaire et au bridge trois éléments, cette prothèse fixe est annoncée comme respectueuse des tissus vivants, robuste, rapide à poser et moins invasive que les prothèses traditionnelles.

Trois années de R&D avec une équipe pluridisciplinaire

Réputé depuis 1996 pour ses prothèses fixes dentaires de haute précision, le laboratoire Delprat a cherché à aller plus loin. Prothésiste inventeur de cette nouvelle prothèse, Jean-David Delprat s'est associé dans ce projet avec Olivier Bouzereau, chef de projet numérique et Raul Irimias, prothésiste-usineur. Une équipe pluridisciplinaire qui en trois années de recherche et de développement a mis au point le projet 3D GATEWAY™ combinant des matériaux innovants, un flux numérique très précis allant de l'empreinte numérique à la fabrication et une formation des praticiens qui se chargeront de la poser.

"S’inscrivant dans la tendance actuelle de dentisterie conservatrice, elle bénéficie des plus récents progrès en matériaux, adhésifs et ciments dentaires ainsi qu'en CFAO (logiciels de conception et fabrication sur ordinateur), dont une nouvelle bibliothèque de pièces et d'attachements 3D", explique le laboratoire. "Ses pièces sont produites intégralement en zircone, un matériau dense, très résistant, et biocompatible : les bactéries adhèrent moins sur la zircone que sur le titane".

Ce que promet la nouvelle prothèse

La 3D GATEWAY™ peut remplacer une dent manquante entre deux dents saines ou partiellement endommagées assure le laboratoire. Elle n’exige aucune chirurgie préalable, ni aucune dévitalisation des dents porteuses saines. Elle ne provoque aucun risque de rejet ni aucun délai de cicatrisation. "Elle répond aux attentes des chirurgiens-dentistes qui se forment rapidement aux gestes techniques assurant une pose conforme et parfaitement ancrée", précise Jean-David Delprat. "Les patients éligibles préfèrent également cette nouvelle approche aux prothèses traditionnelles plus invasives".

Désormais lancée par le laboratoire niçois, la prothèse fixe 3D GATEWAY™ si elle tient ses promesses pourrait donner naissance à une structure entrepreneuriale fixe suivant l'évolution du projet. Elle réunirait les compétences pluridisciplinaires, dont le numérique, qui ont conduit à cette nouvelle solution high tech d'implant et permettrait de développer de nouvelles applications de dentisterie suivant les mêmes principes.

Photo : de gauche à droite Jean-David Delprat, prothésiste inventeur de la nouvelle prothèse, Olivier Bouzereau, chef de projet numérique, Raul Irimias, prothésiste et usineur.