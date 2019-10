Nice et Monaco : le nouveau challenge d'Innovative City

Le salon de la "Smart city" démarre demain villa Masséna à Nice. Une formule entièrement remaniée pour cette 8ème édition qui a joué les partenariats : avec La Tribune et Technion France pour la journée niçoise; avec Day One Event pour les deux journées monégasques centrées sur les questions de l'humain et du digital principalement dans les domaines de l'emploi, de la santé, des villes et des territoires.

Baptême du feu à partir de demain mardi pour la nouvelle version d'Innovative City. Pour sa 8ème édition, elle se tiendra en deux temps : une journée, celle du mardi 15 octobre à la Villa Masséna à Nice en association avec le quotidien La Tribune et ses forums City Life ; deux journées ensuite, les mercredi et jeudi 16 et 17 octobre au Sporting Monte-Carlo et Monte-Carlo Bay Hotel en association avec Day One, qui en est à sa seconde édition et qui vise à la création d'un "Davos du numérique" liant les questions de l'humain et le Digital.

e-Health World Monaco pour le volet santé

S'est associé également à innovative City, la 6ème édition d'e-Health World Monaco avec ses partenaires, le Technion France et l'Université israélienne d'Haifa. A Nice comme à Monaco, elle traitera du volet santé, et s'attachera à dessiner les outils thérapeutiques d'aujourd'hui et encore plus de demain. Ce trio, Innovative City, Day One Event et e-Heath World permettra-t-il l'émergence de belles des synergies entre les trois événements ? Tiendra-t-il la route? Pourra-t-il être pérennisé ? C'est ce le challenge qui va se jouer.

Un programme dense, solide, en tout cas pour demain à la Villa Masséna, lieu évidemment plus compact qu'Acropolis en juillet 2018. Au total près de vingt tables rondes, keynotes et conférences sur l'énergie et les technologies, la mobilité, l'IA comme vecteur du développement territorial avec David Simplot, directeur d'Inria Sophia, la ville douce avec Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance ou encore la ville méditerranéenne avec un retour aux fondamentaux de la construction méditerranéenne. Il sera question aussi de l'exemple chinois, à suivre ou pas, de la télémédecine, de la santé à l'heure de l'IA, etc.. Un grand tour d'horizon sur les changements profonds que la technologie va apporter à la ville.

Monaco : l'avenir du travail, la santé, les villes et territoires

A Monaco, Day one va enchaîner mercredi et jeudi. A travers des plénières ou des ateliers thématiques, une centaine d'intervenants, traiteront plus particulièrement de questions relatives à trois thèmes centraux : l'avenir du travail, la santé, les villes et territoires. Pour Denis Jacquet, fondateur de Day One Event, l'objectif de ce rendez-vous est de préparer le futur. Cela notamment avec l'arrivée de l'Intelligence Artificielle qui devrait redistribuer entièrement la carte de l'emploi dans les dix ans qui viennent.

Beaucoup de questions restent posées. Les emplois que l'IA va créer pourront-il compenser les emplois détruits? A quel niveau de rémunération vont se retrouver ceux qui ont perdu leur emploi, du chauffeur routier qui ne sera plus au volant de camions autonomes au contrôleur financier supplanté par une IA ? Day One braque le projecteur.

Dans la liste des invités, des experts, des créateurs d'entreprises, des dirigeants de grands groupes, des artistes, des sportifs, et parmi eux quelques pointures annoncées : Jean-Dominique Senard, le nouveau patron de Renault, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Education nationale et des Droits des Femmes, Emmanuel Marill, CEO France d'Airbnb, Philippe Laulanie, CEO du Groupement des Cartes Bancaires, la cinéaste Céline Cousteau, le skipper Yvan Bourgnon, Yves Bernaert, Directeur exécutif d'Accenture Technology ...