Nice : Izicap au top 25 des start-ups les plus attractives de LinkedIn

Le réseau social professionnel a publié la seconde édition de son classement des 25 start-ups les plus attractives en matière de recrutement. Seule société de province à figurer dans un classement essentiellement parisien, Izicap, spécialisée dans le marketing numérique se classe à la 23ème position.

Une start-up niçoise, Izicap, figure parmi le classement des 25 Top Startups 2019 de LinkedIn (en 23ème position). Le réseau social professionnel devenu l'un des grands acteurs du recrutement de talents a publié en effet hier mercredi, la deuxième édition de son classement des 25 jeunes entreprises les plus courtisées de France par les candidats. Celles qui, affichant une croissance rapide et un fort potentiel d'innovation, bousculent le marché du recrutement en attirant les meilleurs talents en quête d'une nouvelle aventure professionnelle.

En tête de ce classement 2019, Sézane (confection et mode) devant le média en ligne Brut et Alan, la pépite de l’Assurtech. Trois start-up qui ne figuraient pas au palmarès l'an dernier. On s'étonnera quand même de ce que la quasi-totalité de ce top 25 retienne des entreprises installées à Paris (23) et Ile de France (1). Ce qui donne plus de relief à Izicap, seule société de province à se retrouver dans le classement.

Izicap est spécialisée dans le marketing numérique. La plate-forme de Big Data qu'elle a développée permet de transformer la carte bancaire du client en carte de fidélité dématérialisée, via un logiciel embarqué sur le terminal de paiement. En adhérant à ce programme, le commerçant peut ainsi proposer des offres ciblées, grâce à la collecte et à l'analyse des données de paiement avec, en perspective, une augmentation de son revenu. Atout maître: ce sont les réseaux bancaires (pour l’instant Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la Banque Populaire) qui proposent ce service en marque blanche aux commerçants.

Sur ce modèle d'affaires, la société a pu réussir en septembre 2018 une belle levée de fonds de 6 M€ auprès de Seventure Partners et d'Entrepreneur Venture. Ce qui contribue aussi à son attractivité auprès des candidats. Créée en 2013, elle est installée à Nice dans le quartier d'affaires de l'Arénas et compte 75 collaborateurs. Compétences les plus courantes : Gestion de la relation client (CRM), E-commerce, Marketing numérique. Les fonctions les plus représentées touchent aux secteurs Marketing, Ingénierie et Assistance.

Pour réaliser ce classement, les journalistes et data scientists de LinkedIn ont analysé les milliards d’actions effectuées par les 18 millions de membres sur LinkedIn en France, et 645 millions dans le monde. Ils ont ensuite passé au crible quatre critères: la croissance des effectifs, l’intérêt des demandeurs d’emploi pour l’entreprise, les interactions sur la plateforme avec l’entreprise et ses employés, ainsi que sa capacité à attirer des talents parmi les grands groupes figurant dans l'autre classement phare, LinkedIn Top Companies.