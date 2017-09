Nice : TRAXXs remporte le Digital InPulse "Ville Intelligente"

Digital InPulse "Ville Intelligente" a dévoilé ses lauréats hier lors d'une réception à la villa Masséna à Nice. TRAXXs (semelles connectées à Sophia Antipolis) remporte le 1er Prix (40.000 euros, dont un voyage d’affaires en Chine) de cette 4ème édition région PACA, du concours d'innovation d'Huawei, et SWAP (porte-clefs GPS pour malades d'Alzheimer à Gardanne) le second (valeur 15.000 euros).

TRAXXs (semelles connectées à Sophia Antipolis) et SWAP (porte-clefs GPS pour malades d'Alzheimer à Gardanne) sont les deux start-up lauréates du concours Digital #InPulse en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, concours d'innovation organisé par Huawei, sur le thème cette année de "Ville Intelligente". Retenus dans une pré-sélection de start-up régionales, les noms des deux lauréats ont été dévoilés hier à midi à l’occasion d’une cérémonie à la Villa Masséna, en présence de Christian Estrosi, Maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, et de Karl Song, Directeur Général de Huawei en France.

Premier lauréat (un prix de 40 000 euros, dont un voyage d’affaires en Chine), Traxxs développe des semelles XSole® PTI qui sont des solutions simples, confortables et 100% mains libres en faveur de la protection du travailleur. Elles se portent dans les chaussures comme des semelles ordinaires et n’engagent aucune modification du poste de travail. En cas de perte de verticalité, de SOS volontaire ou d’autres situations de danger, la semelle transmet automatiquement la localisation du porteur au responsable sécurité. La société GSF (propreté et services associés), dont le siège est à Sophia Antipolis, s'est notamment impliquée dans le projet de semelles connectées dans le but d'assurer une meilleure protection des travailleurs isolés.

Second lauréat (prix de 15 000 euros, dont un voyage d’affaires en Chine) SWAP développe des porte-clefs GPS pour sécurirer les malades Alzheimer. Le Swap est accompagné d’une application pour smartphones destinée aux proches du malade. Celle-ci affiche les dernières localisations du malade, les contacts des différents aidants ainsi que des conseils pour mieux vivre la maladie au quotidien.

L’édition "Digital InPulse 2017 : Ville Intelligente", ouverte à toutes les start-up françaises participant à la transformation numérique de nos villes (hardware et software), est organisée par Huawei en partenariat avec le Comité Richelieu, Business France, la French Tech et plusieurs collectivités locales. C'est la 4ème édition de ce programme d’accompagnement pour les start-up françaises qui est destiné à soutenir leur innovation technologique et à les accompagner dans leur développement à l’international via notamment des rencontres avec l’écosystème chinois.

Cité par Christian Estrosi, Feeligreen (Sophia Antipolis) est un bon exemple de ce que Digital InPulse peut apporter. Lauréat 2015, l’entreprise vient faire une levée de fonds conséquente qui lui permet d’accélérer ses exportations… et de se lancer fermement aujourd'hui sur le vaste marché chinois.

Les semelles connectées de Traxxs permettent de donner l'alerte en cas d'accident.