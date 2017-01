Nice : un workshop de l'innovation managériale à l'Institut d'Administration des Entreprises

"Au lieu de continuer à manager le changement, le temps est venu de changer le management" : c'est le crédo de la première édition du Workshop sur l’innovation managériale qui aura lieu jeudi 2 février à 16 à 19 heures à l’IAE Nice Graduate School of Management (Campus Saint-Jean d'Angély, 24, Avenue des Diables Bleus). L’Institut d'Administration des Entreprises de Nice et l’UPE06 (l’Union pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes) se sont associés afin de créer un événement commun sur le thème de l’innovation managériale. Ils ont missionné cinq étudiants du Master 2 Communication Organisationnelle de l’IAE, afin d’assurer la gestion et l’organisation d’un workshop destiné à réunir des chefs d’entreprises des Alpes-Maritimes, de jeunes entrepreneurs et des enseignants-chercheurs.

Dans un premier temps, une table ronde donnera l’opportunité aux participants de comprendre ce qu’est l’innovation managériale, comme source de performance économique et sociale, et nouvel enjeu de compétitivité. Dans un deuxième temps, quatre ateliers thématiques, menés en parallèle, permettront d’échanger entre chefs d’entreprises, entrepreneurs, managers et monde académique sur des retours d’expérience et de bonnes pratiques.

Les thèmes abordés seront : travail collaboratif ; créativité et innovation ; qualité de vie au travail ; adhésion des collaborateurs à la stratégie d’entreprise. Ces thèmes ont émergé suite à la diffusion d’un questionnaire aux chefs d’entreprise et entrepreneurs des Alpes-Maritimes.

Dans un troisième temps, une restitution des réflexions en ateliers thématiques sera proposée en séance plénière. Un cocktail dînatoire offrira enfin aux participants un moment convivial de networking.