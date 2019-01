Nice : Université et sport de haut niveau, trouver son équilibre

L'Université Côte d’Azur démarre l'année en mettant ses sportifs et sportives de haut niveau universitaire à l’honneur aujourd'hui jeudi 24 janvier à 18h30 à la Maison de l’Etudiant à Nice (5, bd François Mitterand). Pour cette 3ème édition de sa “Soirée sportif de Haut Niveau Universitaire”, le thème retenu est celui de "Double projet sport et université, trouver l’équilibre". L’objectif de cette soirée est de faire se rencontrer différents acteurs locaux du monde sportif afin d’encourager les 200 étudiantes et étudiants sportives et sportifs de haut niveau que compte UCA ainsi que de mettre trois sportives à l'honneur lors d'une conférence :

Justine Guérard , étudiante à Université Côte d'Azur, et championne du monde universitaire par équipe en triathlon.

Nahed Kharchi, ancienne étudiante de l'établissement et quintuple championne du monde en Kick Boxing, elle est aujourd'hui professionnelle en boxe anglaise.

Lors de cette soirée, des conventions seront d'autre part signées avec les clubs partenaires afin de marquer leur engagement auprès de l’université et de ses athlètes de haut niveau.