PMI à SKEMA : l'école du Project Management Professional Day

Pour sensibiliser les étudiants de la région sur l'importance du Management de Projet, des étudiants en Master de SKEMA ont lancé avec PMI France Côte d'Azur une nouvelle manifestation : le Project Management Professional Day. A eux de l'organiser en utilisant la palette du PMI : Change Management, Agile, Scrum, Waterfall. La formation par la pratique.

En matière d'éducation, rien ne vaut la pratique. Cette constatation est au cœur du projet pédagogique que Jean-Claude Dravet, ancien président de PMI France Cote d'Azur, coache actuellement à SKEMA Business School à Sophia dans le cadre d'un master de l'école monté en partenariat avec l'association azuréenne. Il s'agit d'organiser une nouvelle manifestation, baptisée PMPD (Project Management Professional Day), ce qui donne l'occasion aux étudiants de pratiquer le Project Management sur un projet réel, et de livrer un résultat concret. (Photo Webtimemedias : séance de travail à SKEMA Sophia avec Jean-Claude Dravet).

"L'objectif est de sensibiliser les étudiants en Master de la région sur l'importance du Management de Projet dans leurs études puis dans leur vie professionnelle" explique Jean-Claude Dravet. "Le résultat concret sera une Conférence (PMPD) qui sera organisée le jeudi 21 mars après-midi à SKEMA. Cette conférence sera ouverte à plusieurs écoles: SKEMA, Polytech, EDHEC, et probablement Eurecom. Il est prévu une séance plénière pour lancer les débats puis de nombreux ateliers d'échanges entre professionnels et étudiants sur le métier de Project Manager."

"Il sera question des études suivies, du parcours, du job actuel, des perspectives de développement, des possibilités d'embauche, y compris à travers des "speed meetings" pour les entreprises qui auront des emplois à proposer (stages, CDD, CDI)." Pour cette première, le petit groupe de quatre étudiants attaché à l'opération vise une dizaine d'entreprise avec de préférence des intervenants qui ont les caractéristiques suivantes : membres du PMI, ancien élève d'une des écoles partenaires, membre d'une entreprise qui valorise le project management.

Ce projet de PMPD a été lancé en octobre 2018. Les étudiants ont déjà bien avancé dans la définition de la demi-journée et sont passés dans la phase de réalisation à la rentrée de janvier. Monter les thèmes des conférences et contacter les intervenants, assurer la communication de l'événement, inviter les participants, organiser l'accueil, un léger cocktail, distribuer à chacun les taches. Aurore, Nastassja, Samuel et Sangeetha, pour y parvenir en véritables professionnels de l'événement sans trop perdre de temps, n'auront qu'un seul chemin : utiliser les méthodes Change Management, Agile, Scrum, Waterfall, la palette du PMI. Sous la pression de la réalité, la meilleure école.