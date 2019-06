Port Vauban Antibes : le pari d'une technopole du yachting est amorcé

Connecter les acteurs de l'innovation et du yachting à travers un rapprochement entre les mondes de Sophia Antipolis et du Port Vauban avec la création d'une technopole du yachting : c'est ce pari qui sera abordé vendredi 7 juin de 18 à 20 heures au Port Vauban, Bastion Saint Jaume, à l'occasion d'une conférence BtoB à ciel ouvert. Organisée dans le cadre prestigieux des Voiles d'Antibes par le Port Vauban, la CCI Nice Côte d'Azur et la CASA, cette conférence, tenue aux pieds de la statue du grand Nomade, réunira les entreprises et porteurs de projets de Sophia Antipolis pour parler innovation technologique, expérimentation, formation, veille et solutions business pour adresser un marché du yachting particulièrement actif sur la Côte d'Azur où passe 40% de la flotte mondiale de yachts.

Après la présentation du projet Vauban 21, une table ronde animée par Etienne Delhaye (Sophia Club Entreprises) réunira Jacques Lesieur (Port Vauban et CCI), Philippe Bardey (ACRI), Antoine Perry (SeaSatCom), Emmanuel Souraud (SmartServiceConnect) et Amar Bouali (Inria). Un cocktail networking viendra clôturer cet évènement, avant de poursuivre la soirée au cœur des festivités des Voiles d’Antibes (live music, animations).