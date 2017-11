Recherche sur le cancer : la niçoise Rania Ben Jouira distinguée

La chercheuse niçoise Rania Ben Jouira du Centre méditerranéen de médecine moléculaire (C3M) de Nice a été distinguée pour ses travaux sur la résistance des mélanomes aux thérapies ciblées à l'occasion des journées jeunes chercheurs de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Elle est l'une des sept lauréates du prix Hélène Starck 2017 récompensant les meilleures présentations orales ou posters, prix décerné par un jury scientifique présidé cette année par Lionel Larue (Institut Curie – Orsay), membre du Conseil scientifique de la Fondation ARC. Pour Rania Ben Jouira, le prix lui a été attribué au titre des meilleures communications orales.

Ses travaux ont permis d’identifier le rôle d’un réseau de protéines extracellulaires appelé "matrice extracellulaire" dans la résistance du mélanome métastatique aux thérapies ciblées, un enjeu essentiel pour parvenir, à terme, à améliorer le pronostic de ce cancer. On estime à plus de 14 000 le nombre de nouveaux cas de mélanomes, chaque année, en France (14 325 nouveaux cas de mélanomes cutanés en 2015 selon les chiffres de l’INCa). Au stade local, il se guérit bien, mais lorsque ce cancer devient métastatique, le pronostic s’assombrit (avec 15 % de survie à 5 ans). Si les thérapies ciblées apportent une amélioration à court terme, le traitement se heurte à des résistances et des rechutes.

Les 21e Journées Jeunes Chercheurs (JJC) de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer se sont tenues récemment à Paris. Elles ont rassemblé plus de 100 jeunes chercheurs venus de toute la France pour présenter leurs travaux, échanger avec leurs aînés et rencontrer les donateurs de la Fondation ARC qui participent au financement de leur recherche.