Recrut’Heure : une application mobile pour mieux recruter

Développée grâce à la technologie de Teach on Mars (Sophia) et alimentée par les connaissances des bénévoles de la commission Emploi de Telecom Valley, la nouvelle application Recrut'Heure propose via le smartphone, un parcours pédagogique, ponctué de formations, de quizz, de conseils pratiques, d’outils et de mises en situation, pour structurer une démarche de recrutement.

Enjeu majeur des TPE-PME, le recrutement est souvent un parcours semé d’embuches pour les dirigeants qui n’ont pas les moyens de s’entourer de spécialistes du recrutement. C'est pour répondre à ces difficultés que la commission Emploi-Formation de Telecom Valley a travaillé l'an dernier sur un nouvel outil d’aide au recrutement qu'elle a présenté vendredi lors de son dernier Business Lunch : l’application Recrut’Heure. (Photo @Telecom Valley : l'application présentée par Elisabeth Geoffroy -à droite- et les bénévoles de l'association).

Il s'agit d'une application mobile innovante d’aide au recrutement à destination des chefs d’entreprise et managers. Développée grâce à la technologie de Teach on Mars (leader européen du mobile learning) et alimentée par les connaissances des bénévoles de la commission (Amadeus, Brackmann Avocat, Catalyze, CCI Nice Côte d’Azur, Pôle Emploi Antibes et Skema Business School), cette nouvelle appli s’inscrit dans une démarche de formation et d’aide au retour à l’emploi. Elle est destinée à tous types d’entreprises françaises souhaitant optimiser leurs processus de recrutement et offre une véritable expérience personnalisée et innovante.

Elle propose ainsi un parcours pédagogique, ponctué de formations par étape de recrutement, de quizz, de conseils pratiques, d’outils et de mises en situation, afin de donner aux chefs d’entreprises et responsables RH les moyens de structurer leur démarche de recrutement. Le sujet n’est pas nouveau pour la commission Emploi-Formation qui a déjà produit le Talent Recruitment Toolkit® au format CD-ROM en 2011 et site web en 2013.

"L’innovation, c’est l’expérience ludique et personnalisée permise grâce à la technologie mobile qui est intéressante", indique Elisabeth Geoffroy, Responsable de la commission Emploi-Formation. "Pouvoir se former n’importe où et n’importe quand est un nouveau besoin. Le mobile est devenu notre compagnon au quotidien, tout le monde ou presque en possède un, c’est un moyen rapide et efficace pour recevoir de l’information avec une approche ludique qui facilite l’apprentissage".

Disponible sur IOS et Android, Recrut'Heure est téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. Avec cet outil, la commission de Telecom Valley complète son offre d’accompagnement et de formation au recrutement mais ne referme pas pour autant le sujet : la prochaine étape sera l’organisation d’une matinée de conférences sur le recrutement "nouvelle génération" le 22 février prochain.