Rencontres Smart City à Nice : à quel point se fier à l'IA ?

"I.A. - Jeux de Dupes. Simulations des pouvoirs ou pouvoirs des simulation ?" : c'est la question, exprimée d'une façon très philosophique, qui est placée au cœur des prochaines "Rencontres Grand format" organisées par la "Chaire Smart City : Philosophie et éthique" de l'Université Côte d'Azur. Elles se tiendront lundi 9 décembre à Nice de 8h30 à 18 heures au Théâtre du Grand Château de Valrose et ont pour objectif de réunir des universitaires et des acteurs du territoire afin de réfléchir aux nombreuses avancées et possibilités offertes par l’I.A, plus particulièrement en matière de simulation et d’aide à la décision.

L’accent sera mis sur les possibilités offertes par l’IA dans la formation des médecins. Une réflexion éthique sera également portée sur les enjeux de l’utilisation de l’I.A et notamment sur la vigilance à observer vis-à-vis des programmes de simulation (en médecine, aviation, anthropologie, etc.) afin d’examiner le degré de confiance que chacun peut accorder à l’I.A et à ceux qui en déterminent les "programmes". Saine réflexion.

Pour l'exemple, voilà quelques thèmes des conférences et tables rondes qui se succèderont et qui donnent une idée de ce dont il sera question tout au long de la journée : Intelligence artificielle, imitation, simulation ou apprentissage ?; l'imagination face à l'IA; l’IA pour des médecins et des patients augmentés : entre liberté individuelle et bien collectif ?; serez-vous soignés par des médecins certifiés par robot ?... La Chaire Smart City ouvre en grand le débat sur l'utilisation des technologies d'Intelligence Artificielle dont Sophia Antipolis veut devenir un des grands leaders européens.