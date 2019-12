Safe &Smart City à Nice : dessine-moi une ville sûre et intelligente

Sur les thèmes "Sécurité, mobilité, écologie et résilience", plus de 250 participants et intervenants (élus, acteurs institutionnels, experts, entreprises, industriels et start-ups) se réuniront à Nice, au Palais de la Méditerranée, le dimanche 8 décembre à l’occasion de la quatrième édition du colloque Safe &Smart City Conference. A travers des ateliers, plénières et keynotes, tous les domaines dont dépend la qualité de vie des citoyens, seront évoqués dans l'objectif de concevoir et développer la ville sûre et intelligente de demain.

Autour du thème "Better life, safer world and shared values" (qualité de vie, sécurité et valeurs partagées), trois sessions plénières permettront notamment d’aborder les thèmes suivants : "Intelligence Artificielle et Cybertechnologie" ou comment éviter de faire d'un atout technologique une cybermenace; "Safe & Smart ! … & Green ?" (sûre, intelligente et … écologique); et "Sécurité", avec la problèmatique de la ville confrontée aux nouvelles menaces terroristes et à la violence urbaine.

Dans les ateliers, il sera également question de transformation digitale, de transports intelligents et micro-transports, de transition énergétique tandis que, à travers des keynotes, seront présentés le concept de la smart city, le challenge de la mobilité ou encore les nouveaux enjeux de sécurité qu'entrainent la blockchain, l'IA ou l'IoT. En plus du dîner de gala dimanche soir au Palais de la Méditerranée, la conférence se prolongera le lendemain par une Matinale Economique "Safe & Smart City Forum" à la Villa Masséna, qui posera la question : "Safe & Smart, nous avons les moyens, y a-t-il une limite à nos ambitions?"

Basée sur la relation bilatérale entre la France et Israël, la conférence "Safe & smart city" est organisée par Elnet France avec la Métropole Nice Côte d’Azur, la Région Sud, Business France Israel Smart Cities Institute, la Federation of Local Authorities in Israel, la ville de Tel Aviv, les villes de Jérusalem, de Netanya, d’Ashdod, de Beersheva/Cyberspark Entreprises et Startups.