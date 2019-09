SCS et Connectwave se retrouvent dans l'IoT center et le Digital Hub

Le Pôle SCS et Connectwave (anciennement CNRFID - Centre National de Référence RFID - co-fondé par SCS en 2008) vont renforcer leur collaboration. Les deux entités se retrouveront autour de deux grands projets structurants du pôle mondial de solutions communicantes sécurisées : la création de l’IoT Center en 2020 et le DIH (Digital Innovation Hub) Move2Digital. Connectwave a en effet rejoint comme partenaire le pôle SCS dans ces deux projets et apportera son expertise et ses services. Le futur IoT Center aura pour objectifs principaux de permettre le prototypage rapide d’IoT, la formation sur ces technologies IoT et sécurité de l’IoT. Connectwave apportera son lieu emblématique de démonstrations, le showroom à la Coque, et son accès au cas d’usages notamment dans le domaine industriel et de la transformation digitale des entreprises.

Move2Digital est le Digital Innovation Hub coordonné par SCS pour la transformation numérique des entreprises. Son rôle est d’accompagner les industriels à engager leur transformation en adoptant des technologies numériques matures et fiables. Connectwave, ainsi que l'ensemble des partenaires, vont mettre à disposition des services de bout en bout, de l’idée de transformation à sa réalisation. Un renouveau des collaborations entre SCS et Connectwave qui a été salué par l'écosystème numérique et industriel régional