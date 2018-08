Sérious Games : Strathena d'Interactive 4D, star de l'été

Un joli coup médiatique pour le Niçois Interactive 4D dont Strathena, le jeu de simulation de stratégie d’entreprise qu'il a conçu avec Xavier Fontanet, l'ancien Pdg d'Essilor, aura été la star des "business games" de cet été. Diffusé depuis début juillet à travers BFM Business, ce jeu a été imaginé par Xavier Fontanet (il est désormais professeur de stratégie à HEC, éditorialiste aux Echos) et développé par Interactive 4D, société spécialisée dans les business games. Un jeu qui est à la base d'un concours de stratégie d'entreprise qui vient faire écho aux cours que Xavier Fontanet donne dans l’émission hebdomadaire BFM Stratégie sur BFM Business.

Strathena, est-il précisé, n'est pas un jeu de gestion comme il en existe aujourd'hui beaucoup, mais un jeu de stratégie. Président du conseil d'administration d'une entreprise, le joueur doit prendre les meilleurs décisions pour faire prospérer sa société et, à partir d'une région, gagner des parts de marché dans toute la France. A lui de choisir où implanter ses usines, d'émettre ou non des actions, d'investir dans la recherche ou autre. Toutes ces décisions à prendre rapidement et qui font le succès ou l'échec d'une entreprise.

Le concours lancé par BFM Stratégie se déroule en plusieurs phases : une sélection qui s'est faite dans les 15 premiers jours de juillet. Les 400 participants ayant obtenu les meilleurs scores aux quiz ont ainsi été qualifiés pour le jeu concours et participeront à la phase finale durant tout le mois d'août. Elle est constituée de trois nouvelles sessions de jeu de difficulté croissante au rythme d’une nouvelle session par semaine. Une phase de compétition qui sera plus rude car il s'agira de jouer contre des intelligences artificielles plus pointues et dans des situations concurrentielles plus complexes. Les joueurs ayant obtenu les meilleurs scores à la phase compétition seront invités en septembre 2018 sur le plateau de BFM Business pour présenter leur stratégie.

Quant au jeu en lui-même, il peut se jouer en mode solo, les joueurs se trouvant face à des entreprises dirigées par des intelligences artificielles. Un mode adapté aux programmes de formation à distance.Il peut également se jouer en mode simulation. Il permet alors de comparer automatiquement différentes stratégies pour en évaluer la pertinence. Ce mode est principalement destiné à des entreprises et à des cabinets de conseil en stratégie. C'est d'ailleurs l'une des voies d'avenir de ce simulateur développé par Interactive 4D. Ainsi, des cabinets de recrutement se seraient déjà approchés de Xavier Fontanet pour l'adapter à leur activité.