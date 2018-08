SKEMA progresse au concours SIGEM et au classement de Shanghai

La business school, dont l'un des principaux campus est à Sophia Antipolis, a confirmé sa progression continue au Concours SIGEM 2018, concours qui marque l'attractivité des écoles auprès des candidats. Autre bonne nouvelle : après une entrée l'an dernier au classement de Shanghai sur la thématique "management", se sont ajoutées cette année deux disciplines : "Economics" et "Business Administration". Pour Alice Guilhon, directrice générale, un classement prestigieux qui "confirme l'excellence de la recherche internationale de SKEMA".

Deux bonnes nouvelles pour SKEMA Business School : l'école dont l'un des principaux campus est à Sophia Antipolis a confirmé sa progression continue au Concours SIGEM 2018 (il marque son attractivité auprès des candidats) et a renforcé sa position dans le classement de Shanghai qui identifie les meilleurs établissements d'enseignement dans le monde sous l'angle de la Recherche. En 2017, SKEMA avait fait pour la première fois son entrée dans ce classement sur la thématique Management. En 2018, l'école renforce sa position en entrant sur deux nouvelles disciplines : "Economics" et "Business Administration".

Le classement mondial de Shanghai répertorie plus de 4 000 universités et écoles à partir de leurs publications de recherche associées une cinquantaine de disciplines classifiées par Clarivate Analytics (ex Thomson Reuters). Pour Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, "ce classement prestigieux confirme l'excellence de la recherche internationale de SKEMA, de son corps professoral et du nombre de ses publications. Cet effort se traduit pour l'école par le recrutement continu de professeurs et enseignants-chercheurs, français et étrangers de très haut niveau académique. Cette exigence est aussi l'assurance pour nos 8.000 étudiants d'être formés par des professeurs qui sont à la pointe de leur discipline et dont le niveau des recherches est reconnu dans le monde entier".

Concernant le Concours SIGEM 2018, les résultats, publiés hier vendredi, confirment une fois de plus l'ascension de SKEMA dans les classements. L'école progresse d'une place et occupe désormais le 9e rang parmi 26 Grandes Ecoles classées. Cette performance concrétise l'attractivité croissante de la business school dont le rang du dernier intégré progresse de plus de 225 places et qui a attiré 5.4 % de candidats supplémentaires. SKEMA se présente ainsi comme la 3e école la plus attractive en nombre de candidats, soit la plus forte progression du top 10.

Ce résultat confirme aussi la tendance très positive observée depuis plusieurs années en termes de choix réalisés par les étudiants de CPGE. Ils consolident la place de l'école, qui se positionne d'année en année plus fortement parmi les 10 premières écoles françaises : la distance avec l'école qui la précède s'est réduite et l'écart avec l'école qui la suit s'est accentué. Sur ces 5 dernières années, SKEMA a progressé de 3 places au SIGEM.

"Cette progression continue de l'école valide la stratégie que SKEMA a engagée depuis sa création : un modèle d'école globale et en même temps très ancrée sur ses territoires. Nous sommes une école désirable qui offre aux candidats l'expérience unique de pouvoir découvrir le monde en effectuant la totalité des 6 semestres du programme Grande Ecole à l'international", relève Patrice Houdayer, directeur des Programmes, de l'International et de la Vie Etudiante. "Nous avons également déployé de nouveaux enseignements dans la continuité des enseignements de classe préparatoire. Nous accueillons d'ailleurs à la rentrée le philosophe Gaspard Koenig. Ce sont des propositions nouvelles que valident les candidats".