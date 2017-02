Sophia Business Angels : 1 M€ investis en 2016 dans 20 start-up

Ils ont été actifs en 2016 les Sophia Business Angels. C'est une année 2016 riche en investissements auprès des start-ups qu'ils ont pu célébrer à l’occasion de l’Assemblée générale la semaine dernière au Château de la Bégude, Opio : plus d’1 million d’euros au total dans 20 startups en France, Suisse, Royaume-Uni, Océanie… dans des secteurs tels que l’IT, Ehealth, Education, Satellites, food industry, l’économie du partage…. A noter également que 90% des investissements ont été réalisés en Europe, plus de 50% en France et environ 30% dans la région Nice Côte d’Azur – Sophia Antipolis. Au cours de cette AG annuelle ont été également élus un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau Président Mike Hessabi qui succède aux deux co-présidents 2016, Eric Cokini et Marcel Dridje.

SBA a ainsi su se démarquer en 2016 alors que cette année fut globalement plus faible en investissements dans les startups que les années précédentes. Un dynamisme qu'elle doit à son approche internationale de l’innovation, de l’entreprise et des synergies, au caractère multinational de ses membres qui comptent 35 personnes de 6 nationalités et un membre corporate, le Cabinet Gordon Blair de Monaco. Une diversité et une internationalisation qui reflètent bien la vision de Pierre Laffitte, président Honoraire du SBA et de la Fondation Sophia Antipolis.

Temps forts de l'année, deux Spring and Autumn Venture Academies et deux Start-Up Factories ont aussi été organisés en 2016. Ils ont réuni 49 startups de plus de 10 pays dont 6 ont déjà reçu leurs fonds de SBA. L'association se réjouit aussi d’avoir conclu plusieurs partenariats avec Sophia Club d'Entreprises, BA06, Wiseed et Casbah Business Angels (Algérie) et a pu coopérer avec ces derniers au cours de plusieurs événements nationaux et Internationaux en 2016. SBA a d'autre part travaillé en coopération avec la CCI Nice Côte d’Azur et EBAN sur les projets Europe Horizon 2020, e-Nitro et e-Nitro plus à Sophia Antipolis.

Quant au nouveau conseil d’administration il se compose de neuf membres : Jérôme Chifflet, Robert Anthony, Edgardo da Fonseca, Marc Latouche, Mike Hessabi, Annie Prod’homme, Marcel Dridje, Eric Cokini et Sofiane Ammar.