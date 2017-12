Sophia : Cintoo3D (visualisation 3D) lève 1,8 M€

Fondée en 2013 par trois chercheurs du laboratoire I3S, la start-up a développé une technologie bluffante permettant de visualiser et manipuler des modèles 3D massifs sur PC, smartphone ou tablette. La levée de fonds auprès de Sofimac, chef de file de ce tour d'amorçage, va lui permettre d'accélérer son développement sur le marché de l’AEC (Architecture, Engineering, Construction).

Une belle levée de fond de 1,8 M€ pour la société sophipolitaine Cintoo3D. Sofimac Innovation, société de gestion indépendante en charge des activités de capital-innovation du groupe Sofimac, annonce aujourd’hui en effet sa participation au capital de Cintoo3D à travers son fonds d’amorçage Emergence Innovation 2. Chef de file de ce tour d’amorçage d’un montant total de 1,8 million d’euros, Sofimac Innovation est accompagnée des fonds régionaux CREAZUR et SOFIPACA (groupe Crédit Agricole) ainsi que de PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien financier de l’Europe (Feder) et géré par Turenne Capital. (Photo DR)

Cintoo3D révolutionne le secteur de la 3D

Soutenue par l’Incubateur Paca-Est dans le cadre d’ESA BIC Sud France, Cintoo3D a été fondée en 2013 par trois chercheurs du laboratoire I3S qui ont développé une technologie bluffante permettant de visualiser et manipuler des modèles 3D lourds sur n'importe quel support (smartphone, tablette, lunettes…). La levée de fonds est destinée à accélérer son développement sur le marché de l’AEC (Architecture, Engineering, Construction).

Dirigée par Leonardo Hidd Fonteles, Phd, président et Denis Thibaudin son directeur général, ex-cadre dirigeant d'Oracle en France, Cintoo 3D vient en effet révolutionner le secteur de la 3D grâce au développement de technologies améliorant fortement la compression, le stockage, le streaming, et la visualisation des données massives, issues de la capture de la réalité (scans Laser en particulier). Grâce à ses développements internes, initialement basés sur des travaux de recherche académique menés au CNRS et à l’I3S (Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis), la société rend possible l’exploitation de la donnée 3D de type "Reality Data" en mode collaboratif et en environnement de mobilité (smartphone, tablette etc.).

Dans le grand vent de la transformation numérique du secteur de la construction

"Nous allons pouvoir mettre notre technologie au service du secteur de l’AEC, dont les enjeux économiques sont colossaux, en développant une plateforme en mode SAAS de gestion de la "Reality Data" en provenance de relevés effectués par des scans Laser dont l’utilisation est en pleine croissance", explique Denis Thibaudin, co-fondateur et directeur général de Cintoo 3D. "Notre solution va être lancée sur le marché, alors même que le secteur de la construction mène une ambitieuse transformation numérique rassemblée sous la bannière d’une initiative mondiale plus connue sous la dénomination de BIM (Building Information Modeling). Nous allons également assurer notre déploiement commercial, tant en Europe qu’aux Etats-Unis ou nous allons créer notre filiale dès le premier trimestre 2018".

"Nous avons été grandement séduits par l’approche disruptive de Cintoo 3D. Celle-ci révolutionne le monde de la conception collaborative par ordinateur grâce à des technologies logicielles qui permettent de traiter en temps réel tous types de données 3D de grande taille. Les données ainsi compressées, et en conséquence la diminution des coûts de calcul, de stockage et de transmission, génèrent des niveaux de détails jusque-là inégalés. Nous sommes convaincus du fort potentiel de la société sur de nombreux marchés en particulier celui de l’industrie Architecture, Ingénierie et Construction (AEC)", a déclaré de son côté Pierre Joubert, directeur d’investissements de Sofimac Innovation.