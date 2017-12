Sophia dans le débat-citoyen sur l'arrivée du véhicule autonome

Sophia Antipolis participera au grand débat citoyen sur les véhicules autonomes qui aura lieu en janvier 2018. Le 27 janvier prochain en effet, cinq débats citoyens auront lieu en même temps en France : l'un se tiendra Sophia Antipolis, les quatre autres à La Rochelle, Rennes, Toulouse et dans la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. La CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) lance ainsi les invitations sur Sophia Antipolis pour venir débattre pendant cette journée, dans un cadre convivial, avec 100 autres citoyens qui surprendront par leurs différents avis. Pour participer, aucune connaissance n’est nécessaire. Il s'agit d'apprendre sur ce sujet prégnant, comprendre les opportunités et risques qui se présentent et partager son point de vue et désirs sur le sujet !

Les résultats de ces échanges serviront de guide au Ministère des Transports pour orienter les stratégies prioritaires sur les expérimentations à mettre en place sur nos territoires dans les années à venir. Quant au contexte, la technopole qui monte un cluster autour du véhicule autonome, le connait. Des véhicules sans conducteur circulent déjà en France et des scénarios prévoient leur déploiement d’ici 10 ans (et au plus tard 25 ans !). Ils seront partout sur nos routes et dans les airs. C'est une révolution qui se profile ! Peut-être même plus grande que l’arrivée de la voiture, du train ou de l’avion. D'où tout l'intérêt d'ouvrir le débat dès aujourd'hui sur ce sujet qui modifiera considérablement notre quotidien : l’arrivée des véhicules sans conducteur.

Pour que le débat soit une réussite, l’échantillon des 100 citoyens doit être le plus représentatif possible de la diversité de notre société. Le panel des participants sera élaboré par Missions Publiques, organisateur du débat, à partir des inscriptions sur le site. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur www.debatcitoyen.fr (inscription avant le 20 décembre 2017!).

