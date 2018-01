Sophia : Développement Durable et Innovation au Workshop Recherche et Avenir

Dans l'écosystème azuréen,, l’association Recherche et Avenir joue un rôle essentiel à travers le dispositif RUE (Rapprochement Université Recherche), en répondant à la question : comment transformer en innovations pour les entreprises, la puissance d'une recherche publique française dont l'excellence est internationalement reconnue ? En jouant un véritable rôle de traducteur entre le monde de la recherche et celui des entreprises, l'association a apporté un maillon supplémentaire dans la chaîne de l'innovation : en amont des SATT (Société d'Accélération du Transfert des Technologies), et au contact direct des équipes de recherche, elle fait le lien entre les besoins des entreprises en matière d'innovation et les travaux engagés dans les laboratoires des Alpes-Maritimes. Un ticket gagnant.

D'où l'intérêt de son workshop annuel, le temps fort de l'association. La 12ème édition de cet événement aura lieu le 18 janvier prochain de 8h30 à 14 heures au Business Pôle de Sophia Antipolis. Entrée libre sur inscription. Elle se tiendra sur un thème central : le Développement Durable en tant que levier pour l'innovation et la recherche. Intégrer les enjeux du Développement Durable dans la stratégie d’une organisation est source de complexité, est-il rappelé : les parties prenantes et les enjeux - environnementaux, sociétaux, économiques - sont multiples. Organisations internationales, gouvernements, ONG, syndicats, organisations professionnelles, entreprises, …, sont porteurs d’intérêts spécifiques, et de capacités d’action et de mobilisation variées.

Pour relever le défi du Développement Durable, créer, être force de proposition, ces organisations de différentes natures sont amenées à se rencontrer et à collaborer. La Recherche dans ce domaine est ainsi marquée par l’existence d’un contexte multidimensionnel, au sein duquel les liens entre les organisations couvrent des axes comme la description des phénomènes et des risques, la définition des termes de débat, l’appui des décisions, la production de normes, la construction de solutions techniques, la production d’innovation, l’éducation et la formation.

Enfin, innover d’un point de vue technologique dans une approche de Développement Durable suppose au préalable d’innover d’un point de vue organisationnel et relationnel, cela dans un contexte de transparence et de loyauté au service de l’intérêt général. Ces divers aspects seront abordés au travers des témoignages d’acteurs des mondes de la Recherche, de l’Industrie et de l’Entreprenariat.

Comment intégrer les enjeux du Développement Durable dans les processus de Recherche et d’Innovation, quels sont les nouveaux Business Modèles induits par l’Innovation et le Développement Durable, comment le Développement Durable s’inscrit en générateur d’innovations…, sont autant de questions qui seront débattues. Pas moins de 9 experts issus d’horizons différents, s’exprimeront au cours des 3 ateliers de réflexion et d’échanges prévus. L’occasion pour eux d’aborder des aspects tels que :

l’éco-conception de produits ou de services,

la gestion des performances durables,

les enjeux de l’économie circulaire,

les opportunités de création liées au Développement Durable…

Ce workshop s’adresse à l’ensemble des acteurs des mondes économiques, académiques et politiques s’inscrivant de près ou de loin dans cet environnement en mutation.

Inscription et programme complet Directement sur le site www.rechercheetavenir.eu