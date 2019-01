Sophia : enjeux et impacts des révolutions de l'Industrie 4.0

"Industrie 4.0 : quelles révolutions ? Nouveaux modes d’organisation et impacts sociétaux" : les étudiants du Master 2 Développement Industriel (DI), de l’Institut Supérieur d’Economie et de Management (ISEM) de l’Université Nice Côte d’Azur ont choisi ce thème pour leur conférence annuelle qui aura lieu jeudi 28 février à partir de 14 à 18 heures dans les locaux du GREDEG (Amphi Turgot), Campus Azur à Valbonne Sophia Antipolis (250, Rue Albert Einstein). L’industrie expérimente en effet depuis quelques années sa 4ème révolution. Elle est fondée sur l’intégration des technologies digitales et l’interconnexion des systèmes dans l’organisation productive.

Avec l’industrie 4.0, les frontières entre le monde physique et virtuel s’estompent, ce qui donne naissance à une nouvelle génération d’usines intelligentes. A leur tour, elles qui transforment les modes de production, gagnent en agilité, ouvrent la voie à des services innovants et stimulent la mutation du secteur tertiaire. Les collaborateurs, les machines et les produits interagissent en temps réel et potentiellement à l’échelle mondiale pour accroître la performance globale des entreprises les incitant ainsi à reconsidérer leurs stratégies et à repenser les relations de travail. Voilà pour le contexte.

Ces révolutions ne manquent pas de poser des questions. Quels bouleversements technologiques l’industrie est-elle en train de vivre ? Quels sont les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des organisations privées ou publiques adoptant les technologies 4.0 ? Quelles en sont les retombées déjà visibles et les conséquences à attendre ? Dans cette conférence, professionnels et experts tenteront de répondre et partageront leur expérience de l’industrie 4.0. Les thèmes suivants seront notamment abordés : Applications sectorielles (santé, sécurité...); Logistique et structuration des chaînes de valeur; Transition écologique (mobilité, énergie..); L'humain au coeur de l'entreprise Connectée.