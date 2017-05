Sophia : Feeligreen et sa "cosmétique connectée" lèvent 3,5 M€

La start-up sophipolitaine fondée en 2012 par Christophe Bianchi vient de réussir une seconde levée de fonds à 3,5 M€ qui lui permettra d'accélérer son déploiement commercial en France et à l'international (Chine d'ici la fin de l'année et les Etats-Unis dès 2018).

3,5 M€ : c'est une belle levée de fonds que Feeligreen vient de boucler. Le spécialiste de la "cosmétique connectée", installé depuis quelques mois dans ses nouveaux locaux à Sophia Antipolis (bâtiment Naxos, allée Pierre Ziller, près du Business Pôle) s’est imposé comme le "game changer" sur le marché de la cosmétique instrumentale avec sa marque haut de gamme Feeligold. Grâce à ce nouvel apport de fonds, elle compte accélérer son déploiement commercial en France et à l’international.

Accélérer le développement à l'international

Voilà 2 ans et demi Feeligreen avait déjà réussi une première levée de fonds de 1 M€ auprès des investisseurs Innovacom et SEB ALLIANCE. Un nouvel investisseur les rejoint cette fois : un family office dédié aux investissements dans les secteurs de la santé, des services B to B et de la technologie. "Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement à l’international et doubler notre chiffre d’affaires dès l’exercice en cours" explique Christophe Bianchi, président de Feeligreen. "Grâce à nos partenaires, nous visons la commercialisation de nos produits en Chine d’ici la fin de l’année et aux Etats-Unis dès 2018".

Fondée en 2012 par Christophe Bianchi, Docteur en électronique, la start-up développe des produits et des technologies brevetées en combinant microélectronique, chimie, nanotechnologies et sciences du vivant. Ses dispositifs utilisent des micro-courants pour diffuser en toute sécurité des actifs à travers la peau. Une technologie qui s’adapte à la fois à des applications cosmétiques et thérapeutiques, pour apporter bien-être et mieux-vivre aux consommateurs.

Inauguration de ses nouveaux locaux à Sophia

L'entreprise surfe sur ce concept. Comptant aujourd’hui 17 salariés, elle a multiplié son chiffre d’affaires par 4 sur le dernier exercice. Pour cette année 2017, elle continue de nouer des partenariats de R&D avec les principaux acteurs cosmétiques et pharmaceutiques nationaux et internationaux. En parallèle, elle développe la marque Feeligold. Autre axe : après une entrée chez des acteurs de la grande distribution spécialisée en 2016 et un accord de collaboration avec le spécialiste chinois du bien-être féminin, Kontrue, elle poursuit son expansion en Europe et au grand export, notamment aux Etats- Unis et en Chine.

Feeligreen poursuit aussi le déploiement de sa gamme. Après trois innovations lancées en 18 mois, elle travaille sur de nouveaux dispositifs innovants ainsi que sur les extensions des produits existants. Ils seront présentés lors du salon du Make Up in Paris, les 22 et 23 juin au Carrousel du Louvre. D'autre part, dans la foulée de cette levée de fonds, Christophe Bianchi et toute son équipe organisent une inauguration des nouveaux locaux de Feeligreen le 15 juin à 12h à Sophia. Au total, 600 m2 de laboratoires ont été créés pour développer son pôle R&D : chimie, électronique et sérigraphie. L'occasion aussi de fêter la nouvelle aventure qui s'ouvre.