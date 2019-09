Sophia : Insight SiP va sécuriser les dispositifs médicaux IoT

Spécialiste des modules RF ultra-miniatures de technologie System-in-Package (SIP), Insight SiP à Sophia Antipolis a été retenu pour une subvention de recherche et développement (R&D) du programme Eurostars pour leur projet MEDIcal CYbersecure NEtwork (MEDICYNE). Un budget de 2 M€ sur deux ans pour développer une solution de communication sécurisée de bout en bout pour les dispositifs médicaux IoT.

Une bonne nouvelle pour Insight SiP à Sophia Antipolis. Le spécialiste des modules RF ultra-miniatures de technologie System-in-Package (SIP) et son partenaire CYSEC, expert en cybersécurité, basé à Lausanne en Suisse, viennent d'être retenus pour une subvention de recherche et développement (R&D) du programme Eurostars pour leur projet MEDIcal CYbersecure NEtwork (MEDICYNE). Ce projet vise à développer une solution de communication sécurisée de bout en bout pour les dispositifs médicaux IoT.

Le projet de R&D MEDICYNE dispose d'un budget de 2 millions d'euros. D'une durée de 24 mois, il a démarré en août 2019 et réunit des experts dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et de la médecine, y compris des représentants de l'industrie médicale de l'IoT, qui feront partie du comité directeur du projet.

Avec l’usage croissant d'objets et d'appareils de santé connectés et basés sur l'IoT, les utilisateurs sont de plus en plus préoccupés par la vulnérabilité aux cyberattaques. Parmi les exemples de problèmes de sécurité, on peut citer le détournement des systèmes connectés au patients pour le contrôle de l'insuline ou bien le vol de données des patients dans les établissements de santé. L'objectif du projet MEDICYNE est de créer une solution de communication sécurisée de bout en bout pour les systèmes informatiques basés sur l'IoT entre prestataires de soins tels que hôpitaux, laboratoires ou cabinets médicaux et leurs patients.

La solution MEDICYNE fournira un élément sécurisé et une capacité de traitement cryptographique dans les dispositifs IoT connectés à une base de données sécurisée. Le tout sera conforme aux réglementations de l'Union européenne et de la Food and Drug Administration des États-Unis en matière de cybersécurité des données médicales et permettra aux autorités compétentes de contrôler les opérations cryptographiques et le cryptage.

Pdg d'Insight SiP, Michel Beghin ne cache pas sa satisfaction d'être partenaires de CYSEC et d'avoir été retenu par Eurostars pour leur projet MEDICYNE. Nous allons pouvoir "apporter notre expertise en module RF et en technologie SIP en développant une famille de solutions miniatures sécurisées de bout en bout pour les dispositifs médicaux IoT. Ceci aidera à garantir la pertinence des solutions IoT pour les prestataires de soins de santé et pour leurs patients".

Pour Patrick Trinkler, Pdg de CYSEC, les deux sociétés "ont des compétences complémentaires convaincantes. Le partenariat avec Insight SIP permet à CYSEC de déployer ses solutions IoT sécurisées parmi de multiples protocoles et standards de communication. De plus, MEDICYNE permettra à l'entreprise d'explorer et de valider la pertinence de sa technologie dans le domaine de la santé, un marché vertical où la vie privée et le secret sont essentiels".