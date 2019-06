Sophia : Journée des Doctorants au laboratoire des "smart cities"

La journée des doctorants (JDD) de Polytech'Lab, le laboratoire des smart cities, aura lieu le mercredi 26 juin à partir de 9 heures à Sophia Antipolis, dans les locaux de Polytech Nice Sophia. Durant cette journée qui leur est dédiée les doctorants présentent leur travaux de thèse devant l'ensemble des membres du laboratoire ainsi que les partenaires académiques et industriels. Un livret contenant un résumé des travaux, ainsi que les publications 2018 du Laboratoire est remis aux participants. Le laboratoire Polytech’Lab est l’unité de recherche de l’école Polytech Nice-Sophia, au sein de l’Université Nice Sophia Antipolis, membre de l’Université Côte d’Azur.

Créé en Janvier 2017 avec la fusion de deux laboratoires I-City (URE UNS 006) et EpOC (URE UNS 007), ce laboratoire accueille également une équipe issue du département Bâtiments Intelligents de l’école. En février 2018, il a été labellisé par le ministère de l’enseignement supérieur. En 2019, le laboratoire doit disposer au sein de Polytech Nice-Sophia, d’un espace unique afin de regrouper l’ensemble de ses membres.

La thématique principale de Polytech’Lab concerne certaines problématiques liées au développement du concept de Ville Intelligente. Les principales activités de recherche de ce laboratoire, tourné vers le monde socio-économique et le transfert industriel, sont focalisées sur la problématique de la gestion de l’énergie, de l’eau et du risque autour du concept de "smart city", en s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication.

Composé de 13 enseignants-chercheurs permanents, d'un personnel administratif et de 13 membres associés (4 MCF, 1 PRAG, 1 chaire industrielle, 3 ingénieurs sous contrat et 3 autres), il accueille 20 doctorants. Ce sont eux qui présenteront leurs travaux lors de la journée du 26 juin.