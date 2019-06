Sophia : la personnalisation des apprentissages par le numérique

"Le numérique au service de la personnalisation des apprentissages" : c'est le thème d'une journée de rencontres entre les acteurs de l'EdTech, les collectivités territoriales, les enseignants et formateurs qu'organise l'AFINEF (Association Française des Industriels du Numérique de l'Education et de la Formation) avec Educazur le lundi 24 juin de 9 à 17 heures à l'Inria Sophia Antipolis. Tables rondes, exposés, pitchs, démos et temps de networking sont au programme de cette journée qui s'inscrit dans le cadre de l'AFINEF' Tour et qui est l'un des événements des 50 ans de la technopole de Sophia Antipolis. Il a reçu le soutien de la CASA, d'Inria et d'Université Côte d'Azur, tandis que la Région Sud et le Réseau Canopé participeront aux temps forts.

Le thème retenu recouvre "la personnalisation par les ressources (logique de personnalisation intégrant naturellement les problématiques des décrocheurs, des troubles Dys et des élèves/apprenants en situation de handicap/hospitalisés), en adressant aussi bien le Scolaire, le Supérieur et la Formation Professionnelle et la formation professionnelle continue. Il s'agit de comprendre les besoins de la Région Sud et de ses territoires et les confronter à l’offre et à l’expérience des experts du numérique (chercheurs, entreprises, acteurs du terrain,…)".

Il sera ainsi question lors des exposés et tables rondes de la Stratégie "Ambition régionale dans l’intelligence artificielle", du programme Open emploi et de son marché R&D, Région Sud/PACA, de la place du numérique dans la politique éducative des territoires ou encore de l'Ecole inclusive et troubles cognitifs spécifiques (DYS). Sur les stands, seront présentés les solutions des membres de l’AFINEF (AREN, Altissia, EuroFranceMédias, Idruide, Isograd, Itop/KTM Advance, Kardi, Kosmos, Lingua Attack!, MatchWare, Maskott, MobiDys) et membres d’EducAzur (Ars Legendi, Educlever, Inria-Galejade, Hipe Kids, Human Roads, Life Bloom Academy, Réseau Canopé, Sophia Loisirs et Vie).

La manifestation sera ouverte par Jean Leonetti, président de la CASA et David Simplot, directeur du centre Inria Sophia Antipolis et la journée présentée par Marc Sagot (AFINEF) et Gérard Giraudon (EducAzur).